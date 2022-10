Grave acidente deixa seis pessoas feridas em Apucarana

Da Redação

Pelo menos seis pessoas ficaram feridas - duas em estado grave - após um acidente de trânsito registrado na tarde deste domingo (16), em Apucarana, no norte do Paraná.

O acidente aconteceu perto das 17 horas, próximo ao 10º Batalhão de Polícia Militar (BPM), na saída para Maringá. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o carro, um Peogeot, de cor preta, saiu da pista e bateu de frente com uma árvore.

Além dos bombeiros, foram acionadas três ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) por se tratar de um acidente com inúmeras vítimas.

fonte: Colaboração/WhatsApp Seis pessoas ficaram feridas

Conforme informações do Samu, cinco vítimas foram encaminhadas ao Hospital da Providência. Uma delas precisou ser intubada e o estado é considerado grave. Até a publicação desta reportagem, a causa do acidente ainda não havia sido divulgada. Ainda segundo o Samu, todas as vítimas ocupavam o mesmo veículo.

A Polícia Militar (PM) esteve no local e deve apurar a causa do acidente. Em breve, mais informações.

