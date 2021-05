Grave: 4 cães são envenenados e morrem em Apucarana

Continua após publicidade

Pelo menos quatro cachorros foram envenenados e morreram em Apucarana, entre sexta-feira (28) e neste sábado (29). O Centro Municipal de Saúde Animal e a Guarda Civil Municipal (GCM), foram até o residencial Mega Park para conversar com os moradores.

Segundo o coordenador do Centro Municipal de Saúde Animal, Luan Rafael Guapuruvu, buscas foram feitas pelo bairro, para tentar encontrar alguma pista. "Realizamos uma vistoria para tentar encontrar alguma pista, andamos pelo bairro e conversamos bastante com os moradores. Qualquer denúncia pode ser feita através do 996263680, isso é muito grave", detalha.

Três cães morreram na sexta, um nesta manhã. O cachorrinho foi socorrido, mas não resistiu. "Ligaram no nosso plantão ontem, por volta das 21h30 e informaram que um cão tinha sido envenenado, levamos o cachorro para uma clínica e apesar de todos os esforços o animal morreu, a agressividade do veneno foi muito forte", conta Luan.

Os moradores do bairro contaram que com frequência aparecem pedaços de carne e de pão com veneno, dentro dos quintais. "Isso é muito perigoso, não somente pelo animal e se uma criança encontra e coloca na boca? isso pode provocar uma tragédia. Jogaram no quintal de uma pessoa que nem deixa o animal sair, por sorte ele encontrou antes do cão. Alguns dos animais que morreram tinham dono", ressalta.

As mortes serão investigadas e a pessoa responsável pelo envenenamento deve responder por crime de maus-tratos e saúde pública. "Quem tiver qualquer informação, por favor, nos ajude. Isso é muito preocupante. Vamos continuar investigando", finaliza Luan.