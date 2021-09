Grafiteiros transformam Praça Ceu de Apucarana; veja

Da Redação

O prédio do Centro de Artes e Esportes Unificados do Jardim América (Praça CEU) serviu de tela para o 4º Encontro Nacional de Grafitti – “Wall of Street 2021”, realizado neste final de semana em Apucarana. No total, 40 artistas de oito Estados e também um do Chile participaram do evento.

O prefeito de Apucarana, Junior da Femac, afirma que o evento vem ganhando uma grande proporção e tem a cada edição uma procura crescente. “Tivemos mais de 100 inscrições e foi necessário fazer uma seletiva de 40 artistas, para que os objetivos do evento pudessem ser atingidos com êxito. O encontro reúne grafiteiros de renome nacional e internacional, que vêm até a nossa cidade para apresentar seus trabalhos e trocar experiências”, pontua Junior da Femac.

O evento é uma iniciativa da Secretaria Municipal da Promoção Artística, Cultura e Turística da Prefeitura de Apucarana (Promatur) e teve a organização artística do grafiteiro apucaranense Márcio de Luchtenberg, o Zion. “Tivemos a participação de artistas do Chile e dos estados do Paraná, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Amazonas, Ceará, Santa Catarina e Rio Grande do Sul”, cita Maria Agar, secretária da Promatur.

