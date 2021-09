Da Redação

O prédio do Centro de Artes e Esportes Unificados do Jardim América (Praça CEU) será a tela do 4º Encontro Nacional de Grafite – “Wall of Street 2021”. Uma realização da Secretaria da Promoção Artística, Cultural e Turística (Promatur) da Prefeitura de Apucarana, Zion Grafitti e Turboélice Publicidade e Design, o evento acontece neste sábado e domingo (18 e 19/09), das 8 às 18 horas, e vai contar com a presença de 40 grafiteiros do Paraná, sendo seis artistas de Apucarana, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Ceará e Amazonas, e do Chile.

Assista:

Grafiteiros 'invadem' Praça CEU; entenda - Vídeo por: TNOnline