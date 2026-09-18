Grafiteiro de Apucarana leva arte brasileira para encontros internacionais na Ásia

O grafiteiro e muralista Márcio de Luchtenberg, conhecido artisticamente como Zion, embarca na próxima semana para a China, onde vai representar o Brasil em dois encontros internacionais de graffiti. A primeira parada será em Chongqing, durante o Meeting of Styles China, entre os dias 25 e 27 de setembro. Na sequência, o artista seguirá para Zhuzhou, onde participará de outro encontro entre 1º e 7 de outubro.



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A viagem representa mais um passo na trajetória construída por Zion ao longo de anos de trabalho com a arte urbana. Natural de Apucarana, no Norte do Paraná, o artista decidiu manter sua base na cidade mesmo após receber propostas para viver e trabalhar em grandes centros, como São Paulo, Curitiba e Rio de Janeiro.

Para Zion, permanecer em Apucarana não significa limitar os horizontes da carreira. Pelo contrário. A escolha está ligada à possibilidade de continuar próximo das pessoas que acompanharam sua trajetória e de usar a própria história como inspiração para crianças, adolescentes e jovens que também sonham em trabalhar com arte.

“Eu quero que uma criança ou um jovem olhe para a minha história e pense: se ele conseguiu, eu também consigo. Quero mostrar que você não precisa nascer em uma grande cidade para sonhar grande.”

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Essa mensagem passou a fazer parte da relação do artista com o público. Nos murais, projetos e redes sociais, Zion procura mostrar não apenas as obras prontas, mas também o processo, os desafios e os caminhos percorridos até alcançar novos espaços no cenário internacional.

A participação nos encontros da China, inclusive, envolve investimento próprio. Passagens aéreas, hospedagem, alimentação e deslocamentos são custeados pelo próprio artista, que decidiu investir na carreira para participar dos eventos, estabelecer contatos com outros profissionais e ampliar sua atuação no circuito internacional de graffiti.

Atualmente, Zion reúne uma comunidade de mais de 23 mil seguidores no Instagram. Além da China, ele também recebeu convites para participar de eventos na Tailândia, Coreia do Sul e Taiwan, ampliando as possibilidades de circulação de seu trabalho pela Ásia.

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A presença em encontros internacionais também permite ao artista entrar em contato com diferentes culturas e cenas de arte urbana. Para Zion, no entanto, cada nova oportunidade carrega consigo a cidade onde sua trajetória começou.

“Eu poderia ter saído de Apucarana para tentar construir minha carreira em uma cidade grande. Mas escolhi ficar. Quero crescer sem esquecer minhas raízes e quero que outras pessoas percebam que elas também podem chegar longe.”

Ao embarcar para a China, o artista leva mais do que materiais e referências para produzir seus trabalhos. A intenção é também representar o lugar de onde veio e mostrar que uma carreira internacional pode ser construída a partir de uma cidade do interior.

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“Eu não precisei sair de Apucarana para chegar ao mundo. Escolhi levar Apucarana comigo.”

A viagem para Chongqing e Zhuzhou marca, assim, uma nova etapa da trajetória de Zion, que segue ampliando os espaços ocupados por sua arte sem deixar de lado a identidade construída em Apucarana.





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Foto: Arquivo pessoal Foto: Arquivo pessoal



