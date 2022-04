Grafiteiro conclui homenagem a Ayrton Senna, em Apucarana

Da Redação

O grafiteiro Zion concluiu, nesta terça-feira (15), uma homenagem a Ayrton Senna, um dos ícones da Fórmula 1, em um muro da Rua Pará, localizada no Jardim Apucarana, nas proximidades da antiga Mela.



"Minha inspiração no grafite e na arte hoje se baseia em ter uma figura positiva em que podemos nos espelhar. Acredito que uma sociedade com mais cultura é uma sociedade mais sólida. Lembre-se de heróis nacionais. Este ano quero fazer representações deles. Aceito indicações com fundamentos. Obrigado a todos que acompanham meu trabalho", escreveu o artista em um post do Instagram.

Em janeiro de 2021, Zion fez uma homenagem ao Rei Pelé, no Complexo Esportivo Áureo Caixote, localizado no Jardim Aeroporto, em Apucarana. Além do ícone do futebol, o artista também assinou o grafite do paratleta apucaranense Giovane Vieira de Paula, de 23 anos, medalha de prata na paracanoagem na prova de 200m, categoria VL3, nos Jogos Paralímpicos de Tóquio (Japão) 2021, no Complexo Esportivo Lagoão, em setembro de 2021.

O atleta também garantiu a quarta colocação da final do Campeonato Mundial de Paracanoagem, em Copenhague, na Dinamarca. O grafiteiro, em parceria com a prefeitura de Apucarana, grafitou na parede a imagem da chegada do atleta na prova que rendeu a medalha de prata, em apenas três dias.

Inspiração

Ayrton Senna da Silva, ou simplesmente Senna, foi um piloto de Fórmula 1 das décadas de 80 e 90 e maior ídolo brasileiro do automobilismo. Nasceu em São Paulo, no dia 21 de março de 1960, e morreu de maneira trágica em 1º de maio de 1994, após colidir com uma mureta de proteção no Grande Prêmio de San Marino, em Ímola.

