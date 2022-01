Governo vai investir R$ 15 milhões na região de Apucarana

Da Redação

O secretário de estado da saúde, Beto Preto, participou na manhã de hoje (14) de reunião com dirigentes de escolas estaduais, na sede do Núcleo Regional de Educação (NRE). Durante o encontro ele anunciou que o Governo do Estado irá investir cerca de R$15 milhões na região, sendo R$ 12 milhões em Apucarana, na área da educação. “Trata-se da construção da sede própria do Colégio Estadual Godomá Bevilacqua, no distrito de Vila Reis; e a retomada das obras de reforma e ampliação do Colégio Agrícola Estadual Manoel Ribas”, informou Beto Preto.

Na reunião, o prefeito de Apucarana, ao lado do seu vice, Paulo Vital, repassou ao chefe do Departamento de Engenharia e Projetos (DEP), do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional (Fundepar), Célio José Gonçalves Watter, o plano altimétrico e os estudos preliminares referentes à sondagem do terreno, visando as obras de fundação da futura sede própria do Colégio Godomá.

O prefeito Junior da Femac agradeceu ao governador Ratinho Junior por contemplar Apucarana com estas importantes obras na área da educação. “Agradecemos também ao empenho do secretário Beto preto, que tem sido o guardião dos interesses de Apucarana e região junto ao Governo do Estado”, comentou Junior da Femac, acrescentando ainda que, mesmo durante a pandemia, o Paraná segue executando obras e programas do interesse dos municípios.

Conforme explicou o secretário Beto Preto, estas são obras das quais participou da negociação e que tiveram também o apoio dos deputados Delegado Jacovós e Tercílio Turini, além do prefeito Junior da Femac, do vereador Marcos da Vila Reis e do presidente da Câmara, Franciley Preto Poim. “O investimento para a construção do Colégio Godomá Bevilacqua será da ordem de R$ 9 milhões; enquanto que a retomada das obras do Colégio Agrícola está orçada em R$3,3 milhões”, revelou Beto Preto, lembrando ainda que mais R$ 3 milhões serão investidos em outros projetos na região.

O chefe do Departamento de Engenharia e Projetos (DEP) da Fundepar, Célio José Gonçalves Watter, fez questão de enaltecer a parceria com a Prefeitura de Apucarana. “Se não fosse o apoio da secretaria de obras e do Idepplan, não estaríamos aqui hoje avançando neste projeto do colégio estadual de Vila Reis. A partir de agora, vamos conseguir a curto prazo, fazer andar esse processo, para a publicação do edital de licitação desta obra”, anunciou Célio Watter.

Também participaram da reunião no Núcleo Regional de Educação, o presidente da Câmara de Apucarana, Franciley Preto Poim; o chefe do NRE, Vladimir Barbosa da Silva; o diretor do Colégio Estadual Godomá Bevilacqua, Leonardo Rocha Oliveira; e a diretora do Colégio Agrícola, Rosiney Pimenta Campos.

Atualmente o Colégio Estadual Godomá funciona em estrutura compartilhada com o prédio da Escola Municipal José de Alencar. O colégio tem 280 alunos matriculados em turmas do 6º ano e do ensino médio.

