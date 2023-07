Governo Lula acaba com escolas cívico-militares; uma em Apucarana

O governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou o encerramento do Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares (Pecim). Uma das prioridades da pasta na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o projeto não terá continuidade no governo do PR. No Paraná, a decisão atinge 11 estabelecimentos. Um deles é de Apucarana: o Colégio Estadual Cívico-Militar Heitor Cavalcanti de Alencar Furtado, do Núcleo João Paulo. Veja lista abaixo dos colégios do Paraná.

A medida atinge apenas os colégios cívico-militares federais, que contam com militares aposentados do Exército. Apucarana tem mais três estabelecimentos que funciona neste modelo, mas com gestão feita pelo Estado e presença de policiais militares da reserva: Colégio Estadual Cívico-Militar Tadashi Enomoto, no Núcleo Habitacional Afonso Alves de Camargo; Colégio Prefeito Carlos Massaretto, na Vila Nova; e Padre José Canale, no Jardim Ouro Verde

A decisão de acabar com as escolas cívico-militares foi tomada em conjunto pelos ministérios da Educação (MEC) e da Defesa. A medida deve ser implementada até o fim do ano letivo. A informação foi divulgada inicialmente pelo Estadão.



Escolas do Paraná atingidas pela medida

Colégio Estadual Beatriz Faria Ansay, em Curitiba; Colégio Estadual Vinicius de Moraes, em Colombo; Colégio Estadual Tancredo de Almeida Neves, em Foz do Iguaçú; Colégio Estadual Profª Adelia Barbosa, em Londrina; Colégio Estadual Professor Colares, em Ponta Grossa; Colégio Estadual Arlindo Amorim, em Curitiba; Escola Estadual Heitor C A Furtado C E EF Profis, em Apucarana; Escola Estadual Cataratas CEEFM, em Cascavel; Escola Estadual Julia Wanderley C E Prof EEM, em Cascavel; Escola Estadual Heitor Rocha Kramer C E VER EF M, em Guarapuava; Escola Estadual Carneiro C E Gal EF Normal, em Lapa.

