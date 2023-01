Governo libera mais de R$ 20 mi para Saúde da região de Apucarana

Da Redação

Em cerimônia no Palácio Iguaçu, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), confirmou nesta terça-feira (24), a liberação de R$ 20.991.628,25 destinados à 16ª Regional de Saúde de Apucarana, que abrange 17 municípios.

O investimento é para o novo Pronto Atendimento Municipal (PAM) de Apucarana, para a Saúde da Família e incentivo financeiro aos prestadores de serviço, além de obras em Unidades Básicas de Saúde (UBS) e hospitais da região.

Desse total, R$ 3,5 milhões são para a construção PAM no município de Apucarana. Construído no terreno da antiga Casa da Pedra, terá 812,89 metros quadrados e tem capacidade para atender mais de 2.100 pacientes por mês.

O secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, anunciou ainda outros R$ 3,2 milhões para a fase três das obras de ampliação do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ivaí e Região (Cisvir) e somente para o Hospital da Providência de Apucarana, outros R$ 2,2 milhões serão para aquisição de equipamentos, como aparelhos de anestesia, monitores, mesa cirúrgica, aspiradores ultrassônicos, respiradores, mobiliários em geral, entre outros materiais.

“Nessa semana de aniversário da cidade, esse pacote é um grande presente para todos. Fizemos duas liberações importantes para o município, com o objetivo de atender os pacientes com rapidez, atenção e qualidade, seja a urgência ou emergência”, comemorou Beto Preto.

O aporte financeiro contempla também equipamentos para as UBS´s, kits para a saúde bucal, transporte sanitário; como vans e micro-ônibus, entre outros equipamentos. Todas as Equipes da Saúde da Família receberão um pacote de R$ 30 mil para otimizar e qualificar o atendimento aos pacientes que utilizam o Sistema Único de Saúde (SUS).

