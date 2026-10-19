Governo federal reconhece emergência em Apucarana e vai liberar saque de FGTS





O governo federal reconheceu nesta segunda-feira (19) o estado de emergência no município de Apucarana após o temporal de 21 de setembro. A medida era o passo burocrático que faltava para viabilizar o acesso a benefícios financeiros às famílias afetadas, incluindo a liberação do saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) na modalidade calamidade. O anúncio foi feito pelo prefeito Rodolfo Mota (União Brasil) durante a apresentação do primeiro relatório de ações após o temporal, em coletiva realizada no gabinete do Executivo. Ao todo, mais de 21 mil pessoas foram afetadas na cidade na oportunidade. Assista ao vídeo no início da matéria.

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Segundo Rodolfo, a Prefeitura já havia obtido a homologação estadual da calamidade dois dias após os estragos, com a presença do governador em exercício, Darci Piana (PSD). O prefeito aproveitou o anúncio do decreto da Defesa Civil nacional para rechaçar críticas sobre o tempo de tramitação dos documentos. Pelas redes sociais, o deputado Arilson Chiorato (PT) divulgou na sexta-feira (16) que a prefeitura havia perdido o prazo e, por isso, ainda não teria acesso aos recursos.

"A informação de hoje (segunda-feira) cedo que quero compartilhar com todos é que a Defesa Civil Nacional reconheceu o estado de emergência da cidade de Apucarana. Isso era aguardado e, diferente do que eventualmente alguém possa ter divulgado no sentido de tumultuar, politizar esse momento de dor da cidade, quero deixar claro aqui que foi feito corretamente todo o processo que era necessário ser feito", afirmou Rodolfo em conversa com a imprensa, sem citar Arilson.

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Prefeitura anuncia publicação de decreto até quarta-feira (21) - Foto: TNOnline Prefeitura anuncia publicação de decreto até quarta-feira (21) - Foto: TNOnline

Com o decreto de emergência, a Prefeitura de Apucarana dará suporte para as famílias buscarem os benefícios. Como as solicitações para saques de benefícios são geridas pela Caixa Econômica Federal de forma exclusivamente virtual, o município mobilizará a rede de Centros de Referência de Assistência Social (Cras) para auxiliar quem tem dificuldade com a tecnologia. "Isso hoje tudo é feito por aplicativo, então facilita bastante o nosso trabalho, mas a gente vai contar com a nossa equipe dos Cras para poder fazer essa orientação e esclarecer as dúvidas para a nossa comunidade [..]", explicou Rodolfo Mota.

A expectativa do município é iniciar os atendimentos nos próximos dias. Conforme detalhado na coletiva, os aplicativos da Caixa Econômica Federal deverão ser alimentados e liberados para operação somente após a publicação formal da portaria da Defesa Civil no Diário Oficial da União, o que deve ocorrer a partir de quarta-feira (21).

O coordenador da Defesa Civil de Apucarana, Rodrigo Leme, reforçou que o município cumpriu todos os trâmites legais. "O prazo seria dia 2 de outubro para a gente entregar a documentação a nível nacional e entregamos no dia 28. Logicamente, documentos adicionais vão sendo colocados e o prazo é de seis meses para essa situação", esclareceu.

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AFETADOS

Ao todo, 21.020 moradores em Apucarana foram afetados pelo temporal do dia 21 de setembro, segundo a Defesa Civil. Cerca de mil pessoas desalojadas, 20 desabrigadas e cinco mil residências danificadas. Quem tiver saldo na conta do FGTS poderá sacar o benefício.

Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), Apucarana foi atingida por um fenômeno meteorológico conhecido como downburst. O vento chegou a atingir a marca de 124,9 km/h às 19h15 . Segundo o Simepar, o downburst consiste em uma intensa corrente de ar que desce rapidamente de uma nuvem de tempestade e se espalha com força ao atingir a superfície terrestre. O instituto negou que Apucarana tenha sido atingida por um tornado, como chegou ser cogitado inicialmente na época.