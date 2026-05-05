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Governo Estadual confirma curso público de Medicina na Unespar de Apucarana

Anúncio foi feito nas redes sociais pelo governador Ratinho Junior e pelo deputado federal Beto Preto nesta terça-feira (05)

Escrito por Da Redação
Publicado em 05.05.2026, 20:53:14 Editado em 06.05.2026, 13:26:07
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Divulgação/Redes Sociais



O deputado federal Beto Preto (PSD) anunciou, ao lado do governador Ratinho Junior (PSD), nesta terça-feira (5), a implantação do curso de Bacharelado em Medicina na Universidade Estadual do Paraná (Unespar), campus de Apucarana (PR). A conquista, divulgada nas redes sociais, representa mais um passo na expansão do Ensino Superior público de qualidade no interior do estado. No vídeo, também estavam presentes o deputado federal e ex-secretário de Infraestrutura do Paraná, Sandro Alex (PSD), e o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), Alexandre Curi. Assista ao vídeo acima.

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O novo curso oferecerá 40 vagas anuais, em período integral, com duração de seis anos e carga horária de 7.500 horas. O vestibular está previsto para 2026, com início das aulas em 2027. "É um trabalho árduo de muito tempo que está trazendo a possibilidade de cumprir um sonho de mais de 50 anos para Apucarana e para o Vale do Ivaí. A nossa antiga Fecea, que faz parte da Unespar, agora vai ganhar o tão sonhado curso de Medicina", afirmou o deputado Beto Preto.

O governador Ratinho Junior destacou o alcance histórico da decisão. "Nós vamos autorizar o início do curso de Medicina em Apucarana para atender os jovens e os estudantes de toda a região e, acima de tudo, uma valorização aos profissionais da saúde. O Beto Preto tem sido um grande protagonista desse processo de ampliação do acesso ao Ensino Superior, que recentemente levou o curso de direito à Unespar e agora garante essa grande oportunidade à região" , declarou, citando o apoio de outros interlocutores de Apucarana, incluindo o prefeito Rodolfo Mota (União Brasil).

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Governo Estadual confirma curso público de Medicina na Unespar de Apucarana
AutorBeto Preto e Ratinho Jr. fizeram o anúncio nesta terça-feira (05) - Foto: Divulgação


O evento que oficializa a implementação do curso acontece nesta sexta-feira (8) no auditório Gralha Azul, na Unespar, com a presença do governador Ratinho Junior. A partir dessa conquista, o Paraná passa a contar com oito cursos de Medicina nas universidades estaduais: dois na Unioeste (Cascavel e Francisco Beltrão), um na UEL (Londrina), um na UEM (Maringá), um na UEPG (Ponta Grossa), um na Unicentro (Guarapuava), um na UENP (Cornélio Procópio) e um na UNESPAR (Apucarana).

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