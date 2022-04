Governo do Estado inaugura sede própria do NRE de Apucarana

Da Redação

Após 38 anos de espera, o Núcleo Regional de Educação, de Apucarana, ganhou ontem sua sede própria, em prédio do Estado que foi reformado e adaptado. A partir de agora, o NRE irá funcionar na Rua Lapa, 250, na mesma quadra do Colégio Estadual Alberto Santos Dumont, com espaço suficiente para abrigar todos os departamentos e cerca de noventa profissionais.

continua após publicidade .

A nova sede dispõe de 1.200m² de área, que exigiu investimento de R$ 1,3 milhão em reformas e adequações. Por quase quatro décadas o Núcleo Regional de Educação, que agrega dezesseis municípios da região, funcionou em imóveis alugados.

A obra foi entregue pelo Governo do Estado em ato realizado na tarde de ontem. O Governador Carlos Massa Ratinho Junior foi representado pelo seu agora assessor direto da Casa Civil, Beto Preto. A solenidade também teve as presenças do deputado estadual Delegado Jacovos, e dos prefeitos Junior da Femac (Apucarana), Lauro Junior (Jandaia do Sul), Aquiles Takeda (Marilândia do Sul), Moacir Andreola (Novo Itacolomi), Moisés Andrade (Rio Bom), Adhemar Rejane (Marumbi) e Marcelo Pires (Borrazópolis).

continua após publicidade .

Participaram ainda, o vice-prefeito de Apucarana, PaulO Vital; o presidente da Câmara, Franciley Preto de Godoi; e Miltinho Púpio, representante da Casa Civil, no Vale do Ivaí; e o comandante do 10º BPM, tenente-coronel Marcos José Facio.

Eufórico pela conquista da sede própria, após uma luta de quatro anos, o chefe do NRE, Vladimir Barbosa da Silva, manifestou sua alegria pelo momento histórico. “Agradeço o apoio direto do ex-secretário de saúde, Dr. Beto Preto, junto ao Governador Ratinho Junior e ao secretário da educação, Renato Feder. Também agradecemos ao prefeito Junior da Femac e demais prefeitos da região”, discursou o professor Vladimir. Ele fez questão de lembrar ainda do apoio do ex-diretor do NRE, Jamal Hassan Pacarat, junto ao governo.

“Em nome do Governador Ratinho Junior, que não pôde estar presente, entregamos essa importante obra, que era esperada por quase quarenta anos”, afirmou Beto Preto, saudando diretores de escolas e professores presentes. O assessor do governador destacou que com muita perseverança e resiliência de diretores e professores, a educação pública do Paraná vai retomando a sua normalidade, após a superação das fases mais difíceis da pandemia do Coronavírus.

continua após publicidade .

Beto Preto enalteceu ainda que, com o apoio de liberação de recursos do Governo do Estado, estão sendo retomadas as obras do Colégio Agrícola e da Escola Godomá, na Vila Reis. “A educação do Paraná avança com o Governo Ratinho Junior”, assinalou.

O prefeito Junior da Femac lembrou que a conquista é fruto da união de muitas lideranças, destacando o ex-secretário Beto Preto, o deputado Jacovós, prefeitos e toda equipe do Núcleo Regional de Educação. “Trata-se de uma conquista histórica para Apucarana, Arapongas e o Vale do Ivaí”, enfatizou Junior da Femac.

O deputado estadual Delegado Jacovos valorizou a conquista do prédio próprio do NRE e fez questão de reconhecer o trabalho do ex-secretário Beto Preto, na liberação dos recursos necessários para execução das reformas e adequações. “Este governo tem um carinho especial com a educação”, frisou Jacovós.

continua após publicidade .

A placa inaugural do prédio foi descerrada por Beto Preto, Junior da Femac, deputado Jacovós e o professor Vladimir. A professora Maria Onide Balan Sardinha, que chefiava o NRE e acabou falecendo vítima da Covid-19 em 2021, foi homenageada cedendo seu nome para a sala de reuniões do núcleo. Seu esposo, Luiz Alberto Sardinha, presenciou a homenagem.

A bênção das novas instalações foi feita pelo bispo diocesano Dom Carlos José, pelo padre Rezende e pelo pastor João Getúlio.

continua após publicidade .

Assista:

null - Vídeo por: Reprodução