Governo do Estado garante R$ 72,8 milhões de investimentos em saúde

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O Governo do Estado anunciou nesta terça-feira (24) o maior pacote de investimentos da saúde do Vale do Ivaí. Constituído pelas 16ª Regional de Saúde de Apucarana e 22ª Regional de Saúde de Ivaiporã, a região abriga 33 municípios que receberão R$ 72,8 milhões em recursos. Entre os destaques das liberações estão a construção do Ambulatório Médico de Especialidades (AME) de Ivaiporã, o novo Pronto Atendimento Municipal (PAM) de Apucarana, recursos para a Saúde da Família e incentivo financeiro para prestadores de serviço, além de obras em Unidades Básicas de Saúde (UBS) e hospitais. “Estamos falando não somente de investimentos para expandir o atendimento, mas de valores e obras que representam o futuro da saúde do Paraná em pelo menos 30 anos. O governador Ratinho Junior determinou que a saúde chegasse até a casa do paranaenses, e é com esse horizonte que trabalhamos todos os dias", disse o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, que anunciou o pacote de medidas.

continua após publicidade .

Uma das principais estruturas anunciadas, o AME de Ivaiporã irá transformar a capacidade de atendimento especializado na região. Com um valor de R$ 13,6 milhões, a unidade é a décima anunciada neste mês e possuirá uma capacidade de atendimento de até 13 mil consultas ao mês. Para isso, o ambulatório será equipado com 22 consultórios e sete salas de exames cada, numa área de 2,5 mil metros quadrados. Estruturas similares em Irati, Cianorte e União da Vitória."É com muita alegria que vemos a formalização destes recursos. O Governo do Paraná é regido pela parceria com todos os 399 municípios e isso é notado em todas as esferas de atuação do Estado. Isso somente é possível devido ao olhar sensível e municipalista do nosso governador, Ratinho Junior", enfatizou o secretário-chefe da Casa Civil, João Carlos Ortega.

Outro grande destaque é a liberação de R$ 3,5 milhões para a construção de um novo PAM em Apucarana. Construído no terreno da antiga Casa da Pedra, terá 812,89 metros quadrados, contará com uma área de apoio técnico com farmácia, além de atendimentos ambulatorial e de emergência, destinando espaço para consultas e triagem, exames, suturas, emergência, observação e aplicação de medicamentos. Ainda, o secretário anunciou outros R$ 3,2 milhões para a fase três das obras de ampliação do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ivaí e Região (Cisvir). Ao todo, os investimentos em obras para a região ultrapassam R$ 15 milhões.

continua após publicidade .

"Para Apucarana não poderia ser diferente, semana do aniversário da cidade, são 79 anos e alguns presentes são esses que foram anunciados hoje. Pacote para a saúde da família de R$30 mil. Novas cadeiras para os dentistas. Os carros que faltavam para completar as equipes de saúde da família, um carro por equipe para fazer visita, cuidar da vacina, dos pacientes acamados, enfim. Outra liberação importante é a construção da nova UPA na região do Jardim Ponta Grossa, que vai atender toda aquela grande região, que precisa desafogar a UPA central. Outra grande conquista é a possibilidade de celebrar esse convênio para a terceira ampliação do Cisvir, estamos discutindo a possibilidade com os prefeitos Hermes e Aquiles. O projeto deve ser feito por aqui, a prefeitura de Apucarana deve tocar a obra, quase três milhões e meio. Já fizemos uma ampliação que nem conseguimos inaugurar e agora temos a possibilidade de celebrar esse convênio. Parabéns Apucarana, parabéns Vale do Ivaí", destaca Beto Preto.



MAIS INVESTIMENTOS

Uma das área de saúde mais impactadas pelos repasses será a da Atenção Primária, que receberá outros R$ 24,5 milhões em recursos fundo a fundo para a aquisição de equipamentos e kits odontológicos, mobiliário e automóveis, expandindo a capacidade de atendimento das equipes da Saúde da Família. Ainda, será destinado um incentivo adicional de R$ 12,2 milhões para 66 prestadores de serviço do Sistema Único de Saúde (SUS) de toda a região, conforme a Resolução Sesa n° 875/2022.

METROPOLITANA

Durante o evento, também foram anunciados recursos para os municípios de Piraquara e Almirante Tamandaré, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). Entre as formalizações, estão uma Unidade Mista de Saúde (UMS) para Piraquara, que permitirá o acesso dos cidadãos aos serviços de Atenção Primária e Pronto Atendimento de Baixa Complexidade, no valor de R$ 3,5 milhões, além de investimentos em equipamentos, incentivo a prestadores de serviços e transporte sanitário, num total de R$ 2,2 milhões. Já para para Almirante Tamandaré, destaca-se um novo PAM no valor de R$ 3,5 milhões, e outros R$ 1,2 milhão distribuídos entre equipamentos, veículos e repasses a prestadores de serviços.

VALE DO IVAÍ

A região é constituída pelos municípios de Apucarana, Arapongas, Bom Sucesso, Borrazópolis, Califórnia, Cambira, Faxinal, Grandes Rios, Jandaia do Sul, Kaloré, Marilândia do Sul, Marumbi, Mauá da Serra, Novo Itacolomi, Rio Bom, Sabáudia, São Pedro do Ivaí (16ª RS), Arapuã, Ariranha do Ivaí, Cândido de Abreu, Cruzmaltina, Godoy Moreira, Ivaiporã, Jardim Alegre, Lidianópolis, Lunardelli, Manoel Ribas, Mato Rico, Nova Tebas, Rio Branco do Ivaí, Rosário do Ivaí, Santa Maria do Oeste, São João do Ivaí (22ª RS).

Siga o TNOnline no Google News