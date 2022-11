Governo do Estado entrega projeto de paisagismo da Estrada Bela

Da Redação

O prefeito Junior da Femac recebeu, nesta quinta-feira (17), das mãos da secretária de estado do Planejamento, Louise Garnica, o projeto de paisagismo do Roteiro Turístico Estrada Bela, elaborado pelo Paraná Projetos. O ato, com a participação das arquitetas que desenvolveram o projeto, a gerente de planejamento Marta Takahasi e a diretora de planejamento Patrícia Baratieri, aconteceu durante o evento “Desenvolve Paraná – Governo 5.0”, que entrou hoje no segundo dia, em Foz do Iguaçu.

Uma equipe do Paraná Projetos, vinculado a Secretaria de Estado do Planejamento e Projetos Estruturantes, esteve em Apucarana no mês de abril para conhecer o Roteiro Turístico Estrada Bela. O objetivo da visita foi conhecer a iniciativa que havia sido escolhida para servir de modelo na elaboração de um projeto maior em nível de governo de estado, denominado “Paisagismo em Estradas Cênicas Sustentáveis”.

”Já realizamos boa parte das obras e, agora, com o projeto em mãos, vamos fazer a parte do paisagismo. A Estrada Bela é uma rota de turismo que envolve gastronomia, devoção, turismo rural, ciclorota, caminhadas, contato com a natureza e cultura rural. É também um corredor de biodiversidade e de sustentabilidade. Agradecemos o apoio do governo do estado para avançarmos em mais uma importante etapa desse nosso grande projeto de turismo rural”, afirma o prefeito Junior da Femac.

O vice-prefeito Paulo Vital também participou do evento, em Foz do Iguaçu. Ele disse que o projeto da Estrada Bela vem sendo trabalhado há alguns anos e agora está muito próximo de ser concluído. “O turismo rural do norte do Paraná está ganhando mais uma excelente alternativa com a Estrada Bela”, avalia Vital.

O Paraná Projetos iniciou neste ano o desenvolvimento do projeto “Paisagismo em Estradas Cênicas Sustentáveis que está estruturado no conceito de paisagismo rural cujas funções não se limitam ao embelezamento estético da paisagem, mas também a práticas de preservação. O projeto piloto na Estrada Bela foi desenvolvido neste contexto e complementa o trabalho já realizado pela prefeitura, propondo ações de melhoria ambiental e paisagística, com vistas a fortalecer a identidade local, valorizar a paisagem nativa e fortalecer a atividade turística da região.

A estruturação do Roteiro Turístico Estrada Bela inclui a implantação do pórtico de entrada, de um mirante em uma área que proporciona uma vista panorâmica, a instalação das placas de sinalização e de totens com as atrações existentes em cada propriedade, bem como pavimentação e da rede de energia no trecho inicial.

É um percurso de cerca de 12 quilômetros que será uma nova opção de roteiro turístico, gastronômico e de fé em Apucarana. O Roteiro da Estrada Bela inicia no acesso ao Patrimônio do Barreiro, no Contorno Norte, onde foi instalado o portal de entrada. Passa pelo Parque da Redenção e segue margeando o Rio Pirapó, atravessando áreas de mata nativa e vales onde existem pesqueiros, viveiro de muda nativa, restaurante, casa de encontro dos josefinos, fazenda colonizada por alemães, e termina em um ponto culminante da topografia, de onde o turista terá a visão das cidades de Apucarana, Arapongas e Astorga.

O projeto turístico Estrada Bela é desenvolvido pela Secretaria da Promoção Artística, Cultural e Turística (Promatur).

