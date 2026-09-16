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Governo do Estado autoriza licitação para a reconstrução da Estrada Apucarana-Rio Bom

Obra abrangerá 20 quilômetros da via; anúncio foi feito pelo governador nesta quarta-feira (16) em Apucarana

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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O governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD), anunciou nesta quarta-feira (16) a licitação para as obras de recuperação da estrada que liga Apucarana a Rio Bom. O investimento previsto é de R$ 19 milhões para a reconstrução completa dos 20 quilômetros da via. A obra é uma reinvindicação antiga dos usuários por conta dos buracos no trecho.

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-LEIA MAIS: Governador Ratinho Junior inaugura novo prédio para colégio estadual na Vila Reis

O anúncio foi feito durante a inauguração do Colégio Estadual Professora Godomá Bevilacqua de Oliveira, da Vila Reis, e a inauguração da nova maternidade do Hospital da Providência. O anúncio foi comemorado pelso prefeitos Rodolfo Mota (PSD), de Apucarana, e Moisés de Andrade (PSD), de Rio Bom.

O governador destacou que, apesar de ser uma via municipal, o trecho possui uma relevância estratégica imensa para o Estado. “É uma estrada municipal, mas que tem uma importância regional porque liga duas cidades, tem a nossa agricultura que é muito forte e vai fazer um novo eixo de desenvolvimento também entre as duas cidades", assinalou.

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Governo do Estado autoriza licitação para a reconstrução da Estrada Apucarana-Rio Bom
AutorFoto: Louan Brasileiro


O prefeito Rodolfo Mota lembrou dos desafios enfrentados por quem trafega diariamente pelo local e da importância de uma solução definitiva. “Eu não aguento mais, o povo que convive com aquela estrada não aguenta mais conviver com tapa-buraco, com cratera e com problemas para poder fazer o escoamento da produção e o deslocamento de Apucarana a Rio Bom", disse.

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O projeto de engenharia, elaborado ao longo de meses pela Prefeitura de Apucarana em conjunto com a Secretaria de Cidades (Secid) do Governo do Estado, não prevê apenas uma nova camada de asfalto, mas uma intervenção estrutural completa no trecho.

Para o prefeito de Rio Bom, Moisés de Andrade, a obra, esperada há décadas, vai aproximar ainda mais as cidades coirmãs. “É uma estrada muito antiga, de quase 50 anos, que será totalmente reconstruída. Isso vai nos tornar ainda mais próximos de Apucarana para negócios, estudo e para as pessoas que se deslocam diariamente para trabalhar em ambos os municípios”, assinalou andrade.

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DESENVOLVIMENTO REGIONAL Governo do Estado Investimento Público obras Paraná reconstrução de estrada
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