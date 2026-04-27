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Governo autoriza licitação para asfaltar a PR-532, que liga Londrina a Apucarana

Anúncio foi feito pelo deputado federal Beto Preto nesta segunda-feira (27); projeto contemplará 11 km de pavimentação e recuperação

Escrito por Da Redação
Publicado em 27.04.2026, 20:58:06 Editado em 27.04.2026, 20:58:01
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Governo autoriza licitação para asfaltar a PR-532, que liga Londrina a Apucarana
Autor PR é conhecida como Rodovia Irineu Sacchelli - Foto: DEE

A pavimentação e recuperação da rodovia PR-532, que liga Apucarana a Londrina, no norte do Estado, está mais próxima de sair do papel. O deputado federal e ex-secretário de Saúde do Paraná, Beto Preto (PSD), anunciou nesta segunda-feira (27), por meio de suas redes sociais, a autorização para a licitação do projeto.

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A medida atende a uma demanda histórica da região, reivindicada por Beto Preto desde a época em que era prefeito de Apucarana. A obra contemplará o asfaltamento de 11 quilômetros de estrada de terra e a manutenção do traçado que já possui cobertura asfáltica, entre o distrito de Correia de Freitas e o Aeroporto Capitão João Busse de Apucarana. A assinatura para o início do processo licitatório foi conduzida pelo Governo do Estado. "O último ato do secretário de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex (PSD), na sua passagem pela secretaria foi assinar a autorização para a licitação de um projeto completo, e já da obra em seguida, de pavimentação da PR-532", explicou o parlamentar em vídeo gravado diretamente do leito da rodovia.

Conhecida como Rodovia Irineu Sacchelli, a estrada tem início nas proximidades do aeroporto de Apucarana e segue em direção a Londrina, contornando áreas ambientais, como a Mata dos Godoy. De acordo com o deputado, a concretização do projeto é resultado de um alinhamento com a atual gestão estadual. "Eu quero agradecer mais uma vez ao governador Ratinho Junior, que transformou o estado do Paraná. E agora temos a oportunidade de pavimentar uma nova rodovia que vai chegar em Londrina", destacou.

A expectativa é de que a conclusão das obras afete diretamente a infraestrutura logística local. "Vai melhorar a segurança no trânsito, o deslocamento mais rápido entre as regiões, valorizar a zona rural e desenvolver economicamente a região, concluiu o político.

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Deputado Beto Preto DESENVOLVIMENTO REGIONAL infraestrutura Paraná Licitação de Obras Pavimentação PR-532 Segurança no Trânsito
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