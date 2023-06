Governança da Rua Ponta Grossa se reúne com prefeito de Apucarana

Siga o TNOnline no Google News

A Governança da Rua Ponta Grossa se reuniu com o prefeito de Apucarana, Junior da Femac, na última sexta-feira (2), no gabinete municipal. O encontro teve como objetivo trazer atualizações sobre o início das obras de revitalização, que estão previstas para começar neste segundo semestre.

Para a presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Apucarana (Sivana), Aída Assunção, a reunião foi produtiva. "Mais uma vez, o prefeito se colocou à disposição e demonstrou dedicação para tornar o projeto de revitalização em realidade", comentou.

Também participaram da reunião o consultor do Sebrae, Tiago Cunha; o gerente-executivo do Sesc, Ronaldo Romani; o gerente-executivo do Senac, Lucas Salvalaggio; além de lojistas da Rua Ponta Grossa.

O Programa de Revitalização é uma iniciativa da Fecomércio PR, Sebrae/PR, Prefeitura de Apucarana, Sivana e Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Planejamento de Apucarana (Idepplan).

