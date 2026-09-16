Governador Ratinho Junior inaugura novo prédio para colégio estadual na Vila Reis







O governador Ratinho Junior (PSD) inaugurou, na manhã desta quarta-feira (16), o novo prédio do Colégio Estadual Professora Godomá Bevilacqua de Oliveira, no Distrito de Vila Reis, em Apucarana. Com investimento de R$ 20,2 milhões, a obra atende a uma reivindicação histórica da comunidade local, que aguardava por uma estrutura própria e adequada há mais de uma década.

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O colégio beneficiará alunos de diversas localidades, incluindo Vila Reis, Correia de Freitas, Pinhalzinho, São Pedro do Taquara, Jardim Curitiba, Santa Luzia, Vila Rural e zona rural adjacente. Até então, os estudantes da rede estadual precisavam compartilhar as instalações da Escola Municipal José de Alencar. A obra foi construída em terreno doado ainda na gestão do ex-prefeito e deputado federal Beto Preto (PSD), que atuou junto ao governo do Estado para a construção da obra.

“A Vila Reis é um distrito de Apucarana que tem mais de 7 mil moradores, mas o colégio estadual ficava em um prédio antigo, cedido pelo município”, disse o governador Ratinho Junior no evento. “Estamos agora entregando uma escola novinha em folha, com energia solar e uma estrutura adequada e moderna para atender nossos alunos”, assinalou.

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O governador destacou a melhoria nas condições estruturais das escolas da rede estadual, que ajudou o Paraná a se destacar nos índices que medem a qualidade de ensino, chegando ao primeiro lugar do Índice Nacional de Desenvolvimento Educacional (Ideb) e ao melhor resultado da América Latina do Programa Internacional de Avaliação de Alunos (Pisa).

“Hoje o Paraná celebra a melhor educação da América Latina, de acordo com o Pisa, que mede a qualidade da educação de mais de 150 países. E abaixo dos Estados Unidos, nenhuma região da América Latina tem a educação melhor que a do Paraná”, ressaltou.

Inauguração contou com a presença do governador Ratinho Junior - Foto: Lis Kato/TNOnline Inauguração contou com a presença do governador Ratinho Junior - Foto: Lis Kato/TNOnline

Executada pelo Instituto de Desenvolvimento Educacional do Paraná (Fundepar), a obra recebeu cerca de R$ 20,2 milhões em investimentos do Governo do Estado. A estrutura tem 3,7 mil metros quadrados de área construída e conta com 12 salas de aula climatizadas com ar-condicionado, biblioteca, quadra poliesportiva coberta e laboratórios de Informática e Ciências, além de demais ambientes pedagógicos e administrativos.

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O secretário de Estado da Educação, Roni Miranda, afirmou que outros dois colégios serão construídos em Apucarana, nas regiões de Jardim Interlagos e Sumatra.

“Temos aqui uma estrutura de primeira, com 12 salas de aula climatizadas, laboratórios de química, informática, refeitório, painéis solares pensando na sustentabilidade”, disse. “É a emancipação do Colégio Godomá, que dividia espaço com a escola municipal. Agora vai ficar bom para as duas, com a certeza que os estudantes vão aprender melhor com uma estrutura adequada”.

O prefeito de Apucarana, Rodolfo Mota, afirmou que, com a inauguração da nova sede do Colégio Godomá, a Escola Municipal José de Alencar, que dividia a estrutura, também será reconstruída para dar melhores condições de ensino os alunos dos primeiros anos do Ensino Fundamental.

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“O distrito de Vila Reis ganha um colégio moderno, com energia fotovoltaica, o que a gente vê em poucos colégios, inclusive particulares. É uma grande mudança para um colégio que funcionou a vida toda em um espaço compartilhado com o município”, disse. “Em 2027, nós vamos reconstruir a escola da Vila Reis. Como o colégio saiu de lá, vamos ter condições de fazer a demolição das partes mais antigas e reconstruir a Escola José de Alencar”, acrescentou o prefeito.

De acordo com Avelino Sérgio, diretor da instituição, o colégio estadual funcionava desde 2009 no prédio cedido pelo município, em um espaço precário e incomparável com a atual estrutura. "A de agora é simplesmente incomparável. Nós ficamos lá praticamente 16 anos. Agradecemos demais, de lá saíram ótimos frutos, mas era insustentável a nossa permanência lá", afirmou o diretor.

A nova estrutura resolve problemas antigos de falta de infraestrutura básica. "Lá nós não tínhamos opções básicas que um colégio tem. Laboratório, biblioteca, sala multiuso. Agora aqui nós vamos ter, além disso, sala de música, sala de artes, laboratórios multifuncionais e um espaço amplo. Ar condicionado, carteiras novas, mobília nova, um hall de entrada maravilhoso para os nossos estudantes", detalhou Avelino.

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1 de 5 Lis Kato/TNOnline Foto: Autor: Lis Kato/TNOnline

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Capacidade ampliada e segurança

Atualmente, o colégio atende 286 alunos, mas a expectativa é que esse número cresça rapidamente, com capacidade para dobrar a oferta de vagas. Um dos motivos para a fuga de estudantes nos anos anteriores era a infraestrutura inadequada e a necessidade de cruzar a rodovia, risco que agora foi eliminado, já que o novo prédio está inserido dentro de uma área residencial em expansão no distrito. A previsão é que as aulas na nova sede comecem já na próxima semana, assim que a pavimentação em frente ao local for concluída.

O chefe do Núcleo Regional de Educação (NRE) de Apucarana, Vladimir Barbosa da Silva, que também já atuou como professor na unidade, destacou o impacto emocional e pedagógico da entrega. Segundo ele, a escola foi projetada nos moldes necessários pela engenharia do Estado, contando inclusive com elevador para garantir total acessibilidade.

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"Desde 2012 foi prometida essa escola para a comunidade aqui da Vila Reis e hoje o governador Ratinho Junior realizando esse sonho para nós aqui. Uma escola de primeira linha, a coisa mais linda. É a escola mais bonita que eu tenho dentro do Núcleo de Apucarana", comemorou Silva.

O chefe do NRE ressaltou o entusiasmo do corpo docente: "Imagina um professor vendo uma sala de informática bonita daquele jeito, uma biblioteca que nós não tínhamos. O refeitório, coisa linda, cozinha toda equipada. Então é um sonho realizado que qualquer professor gostaria de trabalhar numa escola dessa."

Para os estudantes, a inauguração representa o fim de um longo período de expectativas. A aluna do primeiro ano do Ensino Médio, Yasmin Vitória de Oliveira Pereira, moradora da Vila Reis, acompanhou de perto a evolução da obra durante um trabalho escolar.

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"Teve muita expectativa, muitos anos. Desde quando eu entrei na escola, a gente já estava preparado. Agora no primeiro ano que veio sair a escola, graças a Deus. Vou conseguir terminar o ensino médio nela", relatou a estudante, que se disse impressionada com os laboratórios e a biblioteca.





Aluna Yasmin Vitória de Oliveira Pereira - Foto: Lis Kato/TNOnline Aluna Yasmin Vitória de Oliveira Pereira - Foto: Lis Kato/TNOnline

A modernização da infraestrutura é o primeiro passo para uma grande mudança pedagógica na instituição. Conforme confirmado pelo diretor Avelino Sérgio e pelo chefe do NRE, o Colégio Estadual Professora Godomá Bevilacqua de Oliveira está em processo de transição e se tornará uma escola de tempo integral a partir de 2027. Com isso, projeta-se que a unidade chegue a atender até 800 alunos nos próximos anos.