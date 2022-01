Da Redação

Governador libera investimentos para Apucarana e região

O governador Carlos Massa Ratinho Junior (PSD) anuncia nesta quinta-feira (27) novos investimentos para Apucarana e outros municípios da região, incluindo Arapongas, Bom Sucesso, Borrazópolis, Kaloré, Mauá da Serra, Novo Itacolomi, Sabáudia, São Pedro do Ivaí, Jandaia do Sul, Califórnia, Marumbi, Cambira, Faxinal, Rio Bom, Cruzmaltina, Rosário do Ivaí e Lidianópolis. O governador vem acompanhado do secretário estadual da Saúde, Beto Preto, e será recepcionado pelo prefeito Junior da Femac (PSD) e demais prefeitos da região.



continua após publicidade .

A solenidade será realizada, a partir das 10 horas, na sede do 10º Batalhão da Polícia Militar, onde os veículos da saúde estão depositados. O evento também é comemorativo ao aniversário de Apucarana, que completa 78 anos de emancipação política nesta sexta-feira, dia 28 de janeiro.

Entre as liberações que serão anunciadas nesta quinta-feira estão verbas da Secretaria de Estado da Saúde (SESA). Os recursos envolvem reformas e construção de unidades básicas, transporte sanitário e equipamentos para a atenção primária, além da entrega de 63 automóveis para a 16ª Regional de Saúde, que serão utilizados na Estratégia Saúde da Família. São 21 carros para Apucarana, 15 para Arapongas e o restante para os demais municípios da área de abrangência da 16ª Regional de Saúde.

continua após publicidade .

Também estão previstas liberações da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas, Infraestrutura e Logística, Segurança Pública, Fundepar e Cohapar. Os investimentos envolvem pavimentação urbana, aquisição de equipamentos rodoviários e veículos, construção de novas unidades do Meu Campinho, novos empreendimentos habitacionais, e obras de reparo e ampliação em 29 prédios de escolas da rede pública estadual.

Ainda em Apucarana, o governador, acompanhado do prefeito Junior da Femac, deve visitar no período da tarde as novas instalações industriais da Biofor, do Grupo Forquímica, no Contorno Sul.