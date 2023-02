Gordices da Teka: youtuber de Apucarana soma um milhão de inscritos

Da Redação

Gordices da Teka, canal de culinária da apucaranense Tais Aoki, 44 anos, conta atualmente com mais de 1 milhão de inscritos. No entanto, ele foi criado em 2019 de forma despretensiosa após um problema de saúde causado pela correria do dia a dia da confeiteira e ganhando uma proporção nacional. Um dos vídeos de Tais que ensina a fazer um pãozinho caseiro tradicional, por exemplo, tem mais de 8 milhões de views.

"Meu filho tinha um canal no YouTube e por ser uma criança eu o ajudava em tudo. Com o tempo, ele desistiu e eu trabalhava fazendo biscoitos e nem pensei na possibilidade de gravar vídeos, pois eu tinha pouco tempo livre. No entanto, com toda essa correria, acabei tendo alguns problemas de saúde que me fizeram desacelerar um pouco", recorda a confeiteira.

O marido de Taís, Marcelo, foi quem incentivou a esposa a começar a gravar vídeos e ensinar receitas na web. "No começo não quis de jeito nenhum, mas depois, mesmo com muita vergonha, acabei gravando o primeiro vídeo. Não contei pra ninguém. Porém, quando fui ver as visualizações, a gravação passou de 200 mil views em um mês. Fiquei animada, mas mesmo assim só comecei a levar a sério e como profissão quase 1 ano depois", explica.

O trabalho como youtuber só começou a ser levado a sério em 2020, depois que Tais recebeu a placa de 100 mil inscritos enviada pela empresa. "No final de 2109 eu já era grande, mas estava muito ligada à minha profissão e não levava o trabalho no YouTube tão a sério. No começo de 2020, com a chegada da placa, eu acreditei que poderia ser possível. Não parei mais", recorda.

Sobre o segredo do sucesso, a apucaranense acredita que foi algo espontâneo e sem pretensão. "Não foi algo que sonhei. É estranho dizer isso porque muitas pessoas realmente sonham com esse trabalho, com esse mundo. Eu costumo dizer que foi um presente de Deus. Ele colocou nas minhas mãos e disse: vai filha, se vira aí que é teu", conta.

Matéria escrita por Fernanda Neme.



