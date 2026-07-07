Golpistas de iPhones e ladrões de lojas são alvos da Polícia Civil de Apucarana





A Polícia Civil de Apucarana, por meio da 17ª Subdivisão Policial (SDP), deflagrou duas operações simultâneas voltadas à repressão de crimes patrimoniais. As investigações, conduzidas pelo setor de furtos e roubos, resultaram no cumprimento de mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão nos municípios de Apucarana, Arapongas, Londrina e Rolândia. As ações miraram falsos compradores que aplicavam golpes na internet e uma associação criminosa especializada em furtos em série no comércio local.

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A primeira linha de investigação desarticulou um esquema que operava desde o fim do ano passado, focado no furto de aparelhos celulares de alto padrão atraídos por plataformas digitais. Segundo o delegado, o Dr. Victor Hugo Torres Bento, os criminosos utilizavam o Marketplace para enganar as vítimas, muitas de municípios vizinhos. "Notamos que, desde o final do ano passado e intensificando-se especialmente no início deste ano, havia uma crescente de furtos de iPhones com o mesmo modus operandi, a mesma forma, em regiões próximas. A dinâmica consistia basicamente em o comprador encontrar um celular no Marketplace, muitas vezes de vítimas de outras cidades, combinar a entrega do aparelho onde seria feito o pagamento e, no local, utilizando-se de engodo, pegar o celular", explicou o delegado.

Foto: Lis Kato/ TNOnline Foto: Lis Kato/ TNOnline

Durante o cumprimento das ordens judiciais desta operação, os policiais conseguiram recuperar parte dos aparelhos eletrônicos, que possuíam alto valor de mercado. O Dr. Victor Hugo destacou o impacto financeiro para os lesados: "Hoje também conseguimos reaver parte desses celulares, que serão restituídos às vítimas. Celulares de elevadíssimo valor, o que vai impactar na vida das pessoas que gastaram por esses celulares, que tiveram prejuízos, amargaram prejuízos altos."

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Além dos celulares recuperados, a ação resultou em prisões em flagrante por crimes conexos. Em Apucarana, foram localizadas munições de calibre 38. Já na cidade de Londrina, os agentes apreenderam cerca de 75 gramas de maconha e outro celular de procedência ilícita, gerando uma autuação por tráfico de drogas e receptação.

A segunda operação teve como alvo uma associação criminosa residente em Arapongas que viajava para praticar furtos no comércio de Apucarana. O grupo era composto por dois casais, incluindo uma adolescente.

"A outra investigação decorre de pessoas de Arapongas que vieram aqui para a cidade de Apucarana e decidiram fazer furtos em série no nosso comércio local. Pelo menos três lojas foram identificadas como alvos dessas pessoas. Eram quatro pessoas, dois casais, sendo uma delas menor de idade. Então, eles foram a essas lojas, lojas de cosméticos, lojas de eletrônicos, furtaram aparelhos celulares, furtaram cosméticos, um atrás do outro, mostrando bastante destreza ali.", detalhou o Dr. Victor Hugo.

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Os três maiores de idade foram presos preventivamente em Arapongas, onde também foi localizada parte dos cosméticos e celulares subtraídos das lojas.

Os envolvidos na ação dos comércios responderão por furto qualificado por fraude, associação criminosa e corrupção de menores. Já os investigados no golpe do Marketplace responderão por furto qualificado por fraude. "Vão responder por furto de aparelho celular, no caso dos furtos de iPhone, furto também pela fraude, pois havia ali um engodo, um ardil. Esse ardil, essa perfídia, também qualifica o crime de furto", concluiu a autoridade policial.