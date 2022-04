Da Redação

Golpista usa grupos do TNOnline e tenta enganar leitores

Novamente, uma pessoa, que usa a imagem de uma mulher, tenta aplicar golpes no WhatsApp utilizando a marca do TNOnline. Diversos leitores denunciaram a ação durante o final de semana e nesta segunda-feira (04).

A golpista usa o DDD 85 e manda mensagens no privado de pessoas que já estão nos grupos do TNOnline, falando que vai enviar um código para adicionar em novos grupos do TN, porém, o link acaba clonando o aplicativo de mensagens.

A direção de jornalismo do site TNOnline alerta que nenhum profissional da equipe utiliza número de telefone com o DDD 85. Para participar dos grupos de notícias é só acessar o site TNOnline.

Além disso, não é enviado código SMS em nenhum momento. Para evitar que seu celular seja clonado, utilize a verificação dupla disponível nas configurações do WhatsApp.

Outra orientação é entrar em contato com a equipe do TNOnline e não enviar informações pessoais ou acessar links enviados de forma suspeita.