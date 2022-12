Golpista se passa por escritório de advocacia para enganar clientes

Da Redação

Estelionatário encaminhou mensagens a pelo menos 30 clientes

Mais um escritório da região teve o nome usado por estelionatários que tentam aplicar golpes em clientes que aguardam resultados de processos judiciais. Até o momento, mais de 30 clientes do escritório Testa, Genovesi & Mustafá - Sociedade de Advogados, localizado em Apucarana, norte do Paraná, foram abordados por esses golpistas. Ao menos três pessoas transferiram dinheiro aos estelionatários acreditando que estavam pagando supostas custas e taxas para regularização processual ou para recebimento de valores. O prejuízo das vítimas já soma R$ 4 mil.

O advogado Vinicius Mustafá conta que os primeiros relatos começaram a surgir na última segunda-feira (12). Segundo ele, clientes receberam mensagens via Whatsapp de um número com DDD 45, solicitando dados pessoais e bancários, além de pagamento de taxa para retirada de dinheiro.

No perfil os estelionatários copiaram a logo do escritório e até a foto dos advogados associados. Eles também tinham conhecimento sobre o processo dos clientes e ainda passavam informações falsas no intuito de ludibriar as vítimas. A suspeita é que os dados e os telefones das vítimas foram obtidos pela internet.

Procuramos autoridades policiais e tomamos todas as medidas cabíveis. Também divulgamos em todas as nossas mídias sociais para alertar os clientes. No entanto, temos muitos clientes e não temos esse controle de saber se todos os clientes vão ver" - Vinícius Mustafá, - Vinícius Mustafá,

Mustafá ressalta que o escritório nunca solicita informações aos clientes via mensagem de celular. Em caso de dúvida, ele pede que os clientes entrem em contato pelos canais oficiais do escritório ou compareçam pessoalmente no escritório.

fonte: Reprodução Golpe já deu prejuízo de R$ 4 mil reais

