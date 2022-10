Golpista se passa por chefe da Agência do Trabalhador e pede dinheiro

Da Redação

Neno Leiroz registrou um boletim de ocorrências

O chefe da Agência do Trabalhador de Apucarana, norte do Paraná, Neno Leiroz, alerta sobre um estelionatário que está se passando por ele, para aplicar golpes na população. De acordo com Leiroz, várias pessoas receberam mensagens via WhatsApp de um número diferente. O usuário utiliza a foto de Neno e ainda pede dinheiro em seu nome.

fonte: Reprodução Estelionatário usa foto de Neno Leiroz em seu perfil

Uma das pessoas abordadas encaminhou o print da conversa para a reportagem do TNOnline. O golpista pede dinheiro emprestado alegando que tem um pagamento agendado e que o valor excede o limite da conta.

Em suas redes sociais, Neno alertou seus seguidores sobre a tentativa de golpe. Ao TNOnline ele disse que até o momento nenhuma pessoa caiu no golpe, porém, pede

Tem várias pessoas me mandando mensagem falando que estão pedindo dinheiro em meu nome. Não caiam, é golpe. São pessoas de mau caráter que estão se passando por mim" - Neno Leiroz,

O chefe da Agência do Trabalhador de Apucarana registrou um boletim de ocorrências na Polícia Civil. O caso deve ser investigado.

