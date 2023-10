Golpista se passa por advogado e até imita voz para enganar clientes

Siga o TNOnline no Google News

O advogado César Vidor, de Apucarana (PR), procurou o TNOnline para alertar que criminosos estão se passando por ele em mensagens no WhatsApp e entrando em contato com clientes e pessoas conhecidas solicitando depósitos em dinheiro.

Ainda, segundo Vidor, os golpistas estão usando o nome de seu escritório de advocacia, Vidor & Silvério Advogados Associados, e enganando pessoas que já estão com ações correndo na Justiça, principalmente na "fila" de pagamento de precatórios.

Muitos clientes consideraram a voz parecida com a do advogado nas chamadas e mensagens de áudio. A possibilidade de o criminoso usar Inteligência Artificial (IA) para imitar as características da fala não é descartada.

“Através de contatos que não pertencem ao nosso escritório, estão mandando mensagens e solicitando que as pessoas façam depósitos para uma conta bancária. Eu não acho a voz dele (golpista) parecida com a minha, mas muitos clientes acharam que sim”, conta.

Vidor informa que, até o momento, ao menos uma pessoa já foi vítima do golpe e perdeu bastante dinheiro. “Uma cliente nossa perdeu R$ 8 mil, fazendo um depósito para a conta dos bandidos. Infelizmente, ela perdeu esse dinheiro. Por isso, temos que alertar para evitar que mais pessoas caiam nesse golpe”, salienta.

A estrutura dos criminosos que estão se passando pelo escritório de advocacia é bem planejada. “Na mensagem enviada, tem até o número de um telefone fixo que quando você liga para ele, ouve uma gravação com uma voz que as pessoas consideram muito parecida com a minha, passando credibilidade para os golpistas”, conta o advogado.

O escritório de advocacia já registrou um boletim de ocorrência na 17ª Subdivisão Policial de Apucarana (17ª SDP) e a polícia investiga o caso.

Ele pede também que as pessoas que receberem alguma solicitação de contato de algum número suspeito se passando por seu escritório, que entrem em contato pelos telefones 43 99908-3625 ou 43 3423-1949.

“Aproveito para ressaltar que os únicos números pertencentes ao nosso escritório são os citados acima e lembramos mais uma vez para que ninguém tome qualquer iniciativa que seja solicitada por alguma mensagem ou ligação suspeita”, diz.

Ele observa que os golpistas estão procurando pelos clientes ao acessar a lista pública de precatórios. "Qualquer pessoa com o mínimo de conhecimento de como funcionam os tribunais e tudo mais consegue fazer essa busca e encontrar, mas é bem provável que tenha algum advogado ou estagiário com OAB envolvido nisso", suspeita.

