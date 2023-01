Golpe: mulher perde R$ 3,5 mil ao tentar comprar moto em Apucarana

Da Redação

Jovem cai em Golpe do Pix em Apucarana

A Polícia Militar (PM) foi chamada no final da tarde deste sábado (14), no Jardim Interlagos, em Apucarana, após uma jovem, de 22 anos, cair em um golpe e perder R$ 3,5 mil ao tentar comprar uma motocicleta.

Segundo ela, a motocicleta estava sendo anunciada pela internet pelo valor de R$ 3.500,00. Ela teria que se deslocar à Apucarana, na Rua Pedro Hidalgo Martin, para retirar a moto.

A vítima realizou o Pix e, ao chegar no endereço combinado, percebeu que havia caído no golpe. Um boletim de ocorrências foi registrado pela PM pelo crime de estelionato. A Polícia Civil de Apucarana deve investigar o caso.

PC alerta população sobre novo golpe

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) alerta a população sobre um novo tipo de golpe que vem sendo praticado por criminosos: o do presente. Em posse dos dados da vítima, os golpistas utilizam o pretexto de entregar um presente para tirar uma foto do rosto. Essa imagem é utilizada para fazer o reconhecimento facial solicitado por instituições financeiras.

