Golpe: empresário de Apucarana perde 72 cadeiras e 18 mesas

Cadeiras de plástico foram furtadas de empresário

O empresário David Sergio da Silva, de Apucarana, registrou um boletim de ocorrências na delegacia após ser vítima de um golpe. Dono de um estabelecimento comercial do ramo de eventos, ele teve 72 cadeiras e 18 mesas de plástico furtadas na última quarta-feira (5).

Segundo ele, uma pessoa entrou em contato pelo WhatsApp pedindo para alugar os jogos de cadeira e mesas, dizendo que faria uma festa. "Eu entreguei no dia e horário combinados, a pessoa pagou. Depois disso o WhatsApp já não respondia mais e não atendia ligação. No dia e horário de recolher, fomos no local e não tinha mais nada", contou o empresário.

Ainda de acordo com David, o valor recebido da golpista foi de R$ 13 por jogo alugado. No entanto, o prejuízo foi alto, visto que cada jogo tem o valor de R$ 250. A área de lazer do evento, onde foram entregues as mesas e cadeiras, é localizada na Rua Otávio de Sá Barreto, no Jardim Ponta Grossa. O responsável pelo local, a princípio, não teve prejuízos.

