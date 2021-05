Golpe: Apucaranense compra carro de conhecido pelo WhatsApp

Continua após publicidade

Um homem de 31 anos foi preso em Apucarana, na tarde desta terça-feira (25), e deve responder por estelionato após uma falsa venda de carro.

A vítima contou que o suspeito anunciou um Corsa nas redes sociais e que ele parcelava em até 20 vezes. "As parcelas eram no valor de R$500, mas para garantir o negócio ele me fez já pagar a primeira parcela, porém, depois disse me bloqueou no WhatsApp", disse Bruno Moraes.

Ainda de acordo com Bruno, o negócio aconteceu na sexta-feira (21), e nesta terça-feira (25), ao ir registrar um boletim de ocorrência, encontrou o suspeito no Terminal Urbano. "Eu fiz a transferência via pix na sexta-feira, como ele não entregou o carro, pensei que algo tinha acontecido, esperei passar o final de semana, mas na segunda nada dele aparecer. Então resolvi procurar a polícia para registrar a ocorrência, mas no terminal encontrei ele e chamei a Polícia Militar", conta.

Bruno ainda disse que acredita ter mais pessoas que caíram no golpe. "Eu publiquei nas redes sociais que eu tinha caído no golpe e algumas pessoas comentaram, possivelmente ele enganou mais pessoas", finaliza.

A polícia investiga o caso.