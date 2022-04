Da Redação

Goleiro Edson Muniz acerta com o Apucarana Sports

O Apucarana Sports anunciou o terceiro goleiro para a disputa do Campeonato Paranaense da Divisão de Acesso de 2022. Trata-se de Edson Muniz, de 29 anos, que jogou pelo no clube na Segundona de 2019, quando era o reserva de Pablo. Os outros goleiros da equipe nesta temporada são o experiente Flaysmar e o jovem José Guilherme, que é o titular do time sub-20 do Tricolor.

Edson também atuou pelas equipes do Náutico-PE, Marcílio Dias-SC, Blumenau-SC, Atlético, de Ibirama-SC; Auto Esporte-PB, Foz do Iguaçu, Cascavel, São Paulo Crystal-PB, Fluminense-SC, Navegantes-SC, Atlético Batistense-SC e Nova Conquista-TO.

O goleiro se apresentou na semana passada ao Apucarana Sports e no último sábado pela manhã (2) participou do jogo-treino contra o Londrina Esporte Clube no CT da SM Sports. O Tubarão venceu a partida por 2 a 0.

11 ATLETAS NO BID – Onze jogadores do Apucarana Sports já apareceram no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e estão aptos para abertura do Campeonato Paranaense. O Tricolor estreia na Segundona no próximo domingo (10/04), às 15h30, no Estádio Olímpio Barreto, contra o Foz do Iguaçu.

Estão no BID o goleiro Flaysmar, o lateral-direito Gabriel, os zagueiros Dipão, Van Dal, Fandinho e Pedro Henrique, o volante Barra, o meia Rodrigo e os atacantes Diego Paulista, Kenu e Vitinho.