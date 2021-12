Goleiro do Apucarana ganha prêmio de destaque da Série Prata

Da Redação

Goleiro do Sicoob Danês Apucarana, Maikon Bertoli Gaburro foi eleito o destaque da Série Prata do Campeonato Paranaense desta temporada, pelo Mundo do Futsal, em parceria com a Federação Paranaense de Futsal (FPF). O ‘Gala Mundo do Futsal’, que é considerado o maior evento de premiação do futsal brasileiro, aconteceu na noite de terça-feira (30), em Foz do Iguaçu.

Após o reconhecimento por seu desempenho durante a temporada, o atleta comemorou a conquista. “Poxa, não tenho nem o que falar, ser reconhecido assim me deixa sem palavras, a ficha ainda não caiu. Ganhar esse prêmio foi maravilhoso e isso vai ficar gravada na minha cabeça para sempre”, disse.

Na temporada de 2021, o atleta chegou perto do acesso à Série Ouro com o Apucarana Futsal. A equipe competiu até a semifinal, quando foi eliminada pelo CAD-Guarapuava. Nos Jogos Abertos do Paraná, ele foi campeão esse ano, assim como em 2020 e 2019. Fora do Futsal, Gaburro também já foi destaque no karatê, quando foi vice-campeão mundial, conquistou o Pan-Americano e foi tetra campeão brasileiro.

“Fizemos uma brilhante campanha na Série Prata e ano que vem vamos ir muito mais forte. Ainda não sei se fico no clube, conversamos só por cima sobre a renovação, mas espero continuar e ajudar a equipe. Acabamos oscilando muito na primeira fase, mas após a segunda etapa do campeonato criamos uma força maior. Queria agradecer a Deus, ressaltar os patrocinadores e principalmente a torcida na etapa final, que nos ajudou e fez muita diferença”, comentou o goleiro.

Além do Gaburro e do diretor do clube Luis Fernando Milan, personalidades importantes para a modalidade, e que rodaram o mundo como os melhores do futsal, também estiveram no evento para serem homenageados, como Falcão, Manoel Tobias, Neto, Lenísio, Serginho e Amandinha.

Assista o momento da entrega do prêmio:

Por, Vitor Flores