Da Redação

Gol furtado no Jd. Ponta Grossa é recuperado pela PM

Um Gol furtado na madrugada desta sexta-feira (9), no Jardim Ponta Grossa, em Apucarana, foi recuperado pela Polícia Militar de Apucarana.

continua após publicidade .

Conforme informações da PM, o veículo estava abandonado no Jardim Araucária e foi utilizado por criminosos para furtar uma facção no Jardim Trabalhista.

Ainda de acordo com a PM, o carro foi deixado porque estava sem combustível.

continua após publicidade .

Assista:

O repórter Cezar Neves conversou com o tenente Jair Machado e o proprietário do veículo a respeito do furto. Confira: