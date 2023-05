Gol furtado em Apucarana é encontrado sem peças

Da Redação

O carro foi encontrado na Rua Pedro Perosin, no Jardim Colonial.

Um carro modelo Gol vermelho, furtado em Apucarana, foi encontrado abandonado na Rua Pedro Perosin, no Jardim Colonial. O veículo estava sem algumas peças. A Polícia Militar (PM) foi chamada por volta das 21h55 desta quarta-feira (17).

O carro havia sido furtado durante a tarde e foi localizado a noite. O veículo foi encontrado sem a bateria, estepe e o som automotivo. O carro foi encaminhado para a delegacia.

Outra ocorrência

Kombi furtada no estado de São Paulo é localizada no Vale do Ivaí

A Polícia Militar (PM) do destacamento de São João do Ivaí localizou no início da tarde de domingo (14) um veículo VW-Kombi branca que havia sido furtado no Estado de São Paulo.

Conforme consta no boletim de ocorrência da PM, o Copom repassou para a equipe de serviço uma denúncia feita pelo aplicativo 190.

O denunciante informava que a Kombi estaria sendo rastreada pela seguradora e se encontrava em São João do Ivaí na extensão da Av. Paraná.

Os policiais imediatamente saíram em diligência e na via adjacente, Rua José Alves Costa avistaram o veículo estacionado no pátio aberto de uma oficina mecânica.

A chave do veículo se encontrava na ignição, e não havia mais ninguém no estabelecimento.

Sendo assim, a equipe PM realizou a apreensão do veículo e encaminhou para o pátio da Polícia Civil, para as medidas de polícia judiciária.

