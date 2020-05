GM flagra mais de 100 pessoas aglomeradas e sem máscaras em Apucarana

Após denúncia, a Guarda Civil Municipal de Apucarana flagrou na tarde deste domingo (3), próximo ao Ginásio de Esporte Adildo Mecenas, Ginásio Cebolão, mais de 100 pessoas, sem máscaras, que segundo a GM, pareciam estar em um festival de pipas não autorizado pela Prefeitura.

De acordo com e Alessandro Carletti, comandante da Guarda Municipal de Apucarana, após a denúncia, as equipes de plantão se reuniram e falaram para as pessoas irem para casa. “A denúncia foi feita devido ao número expressivo de pessoas para irem ao local”, explica.

Chegando ao local, segundo Carletti, as equipes se deletaram com a maioria das pessoas sem máscaras. “Algumas correram, outras foram solicitadas para saírem dos locais públicos para irem para suas casas”, complementa.

Segundo a GM, o intuito da interceptação foi de evitar a aglomeração de pessoas, tendo em vista o combate ao coronavírus. De acordo com a equipe, uma motocicleta foi notificada por esta em cima da faixa de pedestre.

“Também tivemos a situação de alguns adultos soltando pipas com cerol. Ressalto que não estamos em férias e sim no combate à uma pandemia. Desta forma, as equipes aguardaram até as 18h30 para que as pessoas fossem pra suas casas e se conscientizassem sobre a situação covid-19”, esclarece.

A Guarda Civil Municipal faz o pedido para a população se manter em isolamento social, principalmente pessoas com mais de 60 anos, com comorbidades e crianças, além de ligar se necessário para o número de emergência:153.