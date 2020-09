GM firma convênio com a Secretaria de Segurança do Paraná - TNOnline

Continua após publicidade

A partir desta segunda (10), a Guarda Civil Municipal de Apucarana poderá compartilhar todas informações disponíveis na rede informatizada da Secretaria de Segurança Pública do Paraná. O termo de cooperação técnica foi firmado na manhã desta segunda-feira (10), na sede da Sesp. Pelo acordo, as instituições ficam comprometidas a ceder, entre si, informações de seus sistemas de gestão e de registro de ocorrências da Sesp.

O ato de formalização do convênio teve as presenças dos secretários de saúde, Beto Preto, e de segurança, coronel Rômulo Marinho Soares; prefeito Junior da Femac; e o comandante da GCM, Alessandro Carletti. Também participaram o coordenador do Centro de Análise, Planejamento e Estatística da Secretaria da Segurança, capitão Cláudio Todisco; e a chefe de gabinete da Secretaria, delegada Luciana de Novaes.

O termo irá facilitar o trabalho de investigação e inteligência das forças policiais, e viabilizar um atendimento mais rápido às demandas da população, inclusive por meio da Guarda Civil Municipal. "A partir deste convênio, a Guarda Civil Municipal de Apucarana será capacitada a registrar e editar ocorrências na plataforma do Boletim de Ocorrências Unificado (BOU), sistema já utilizado pelas polícias Militar e Civil", informa o prefeito Junior da Femac.

Segundo ele, os guardas civis municipais terão acesso a uma importante ferramenta de gestão da SESP - o Business Inteligence -, usado para compilação e gerenciamento de dados.

Outras questões abrangidas no termo de cooperação envolvem o acesso às notificações de violência infantil e contra mulheres, além de dados do Programa Nacional Bolsa Família e das áreas de saúde e educação do município, além do fornecimento da base cartográfica da cidade, com pontos de interesse para a Segurança Pública.

"Essa integração de sistemas contribuirá para ampliar a efetividade da Guarda Civil Municipal junto aos órgãos do Estado. Vamos ter na íntegra as consultas a sistemas de checagem de placas veiculares, identificação pessoal, mandados de prisão em aberto. enfim, vamos dispor de um banco de dados, permitindo maior agilidade no nosso dia a dia de trabalho", avalia o comandante da GCM, Alessandro Carletti.

Para o secretário de saúde, Beto Preto, o termo de cooperação técnica é benéfico, principalmente, para a Guarda Municipal. "Neste momento, a Secretaria de estado da Segurança Pública está ampliando o compartilhamento de seu banco de dados com as guardas municipais e Apucarana foi um dos primeiros municípios a serem contemplados", comentou.