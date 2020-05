GM de Apucarana apreende pipas com linhas de cerol

A Gurda Municipal de Apucarana apreendeu diversas pipas que estavam com linha de cerol. A ocorrência foi registrada por volta das 16h de domingo (10).

A GM informou que realizava patrulhamento pela região do Ginásio de Esporte Adildo Mecenas, (Cebolão) no Jardim Ponta Grossa, quando a equipe se deparou com várias pessoas soltando pipas.

Conforme a GM, quando a viatura de aproximou os envolvidos correram e deixaram as pipas, carretéis, linhas chilenas e linhas com cerol caseiro. Todo o material foi apreendido e incinerado.

A GM ainda orientou os populares que estavam no local, sobre o risco de aglomeração e uso de máscaras por casa da pandemia do COVID-19.