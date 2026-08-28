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APUCARANENSE

Giovane Vieira se classifica à final do Campeonato Mundial de Paracanoagem

A final do VL3M200m acontece na manhã deste sábado (29), às 10h42, e será transmitida ao vivo

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Giovane Vieira se classifica à final do Campeonato Mundial de Paracanoagem
Autor Giovane Vieira após vencer a semifinal nesta sexta-feira - Foto: Divulgação/Canoagem Brasileira

O apucaranense Giovane Vieira de Paula se classificou para a final do Campeonato Mundial de Paracanoagem, nesta madrugada de sexta-feira (28), ao chegar em primeiro lugar na semifinal da competição, que é disputada em Poznan, na Polônia.

-LEIA MAIS: Apucaranense Giovane Vieira disputa Campeonato Mundial de Paracanoagem na Polônia

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Na semifinal, Giovane foi o melhor da prova ao fazer o tempo de 53s04, seguido do segundo colocado, Turabek Nazarkulov, de Uzbequistão, que fez o tempo de 54s10.

A final do VL3M200m acontece na manhã deste sábado (29), às 10h42, e será transmitida ao vivo no YouTube pelos canais CazeTV e Planet Canoe.

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O apucaranense vem de vitória na Copa do Mundo de Paracanoagem que foi disputada em julho na Montreal, no Canadá. Com o tempo de 50.74s, ele garantiu a medalha de ouro. Esses bons resultados aproximam o apucaranense de representar o Brasil novamente nos Jogos Paralímpicos.

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