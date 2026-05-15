Giovane Vieira se classifica à final da Copa do Mundo de Paracanoagem

Pantera Negra ficou em terceiro lugar na semifinal e garantiu seu lugar na decisão da competição, que acontece em Brandenburg, na Alemanha

Escrito por Vitor Flores
Publicado em 15.05.2026, 10:09:31 Editado em 15.05.2026, 11:21:26
Autor Apucaranense Giovane Vieira de Paula em Brandenburg, na Alemanha - Foto: Isabella Oliveira/CBCa

O apucaranense Giovane Vieira de Paula, de 28 anos, está na final da Copa do Mundo de Paracanoagem. A competição, que teve início na quinta-feira (14), acontece em Brandenburg, na Alemanha. A disputa da decisão está marcada para acontecer neste sábado (16).

Giovane está representando a Seleção Brasileira de Canoagem Velocidade e conseguiu a classificação à última fase após ficar em primeiro lugar na eliminatória e garantir o terceiro lugar na semifinal, que foi disputada nesta manhã desta sexta-feira (15).

"Minha expectativa é brigar pelo pódio, e vou fazer de tudo para estar nele. Agora é tudo ou nada. Aconteceram alguns erros na prova da semifinal, que me deixaram um pouco para trás dos adversários, mas não acredito que isso volte a acontecer na final", disse o apucaranense.

Giovane prevê que a disputa pelo pódio deve ser com emoção. "A minha categoria desde Tóquio (Jogos Paralímpicos) vem crescendo muito, até porque aqui na Copa do Mundo minha categoria é a que mais tem atletas e baterias. Então vai chegar todo mundo no bolo, quem errar já não pega pódio", comentou o paratleta.

O apucaranense, também conhecido como Pantera Negra, representa o time de paracanoagem do Brasil na categoria VL3 (Usa braços, tronco e pernas na remada). Um bom resultado nesse Mundial aproxima Giovane de conquistar uma vaga nos Jogos Paralímpicos de Los Angeles 2028.

A final terá transmissão ao vivo pelo Sportv, canal fechado, e pela CazéTV, no YouTube.

