Giovane Vieira se classifica à final da Copa do Mundo de Paracanoagem
Pantera Negra ficou em terceiro lugar na semifinal e garantiu seu lugar na decisão da competição, que acontece em Brandenburg, na Alemanha
O apucaranense Giovane Vieira de Paula, de 28 anos, está na final da Copa do Mundo de Paracanoagem. A competição, que teve início na quinta-feira (14), acontece em Brandenburg, na Alemanha. A disputa da decisão está marcada para acontecer neste sábado (16).
Giovane está representando a Seleção Brasileira de Canoagem Velocidade e conseguiu a classificação à última fase após ficar em primeiro lugar na eliminatória e garantir o terceiro lugar na semifinal, que foi disputada nesta manhã desta sexta-feira (15).
"Minha expectativa é brigar pelo pódio, e vou fazer de tudo para estar nele. Agora é tudo ou nada. Aconteceram alguns erros na prova da semifinal, que me deixaram um pouco para trás dos adversários, mas não acredito que isso volte a acontecer na final", disse o apucaranense.
Giovane prevê que a disputa pelo pódio deve ser com emoção. "A minha categoria desde Tóquio (Jogos Paralímpicos) vem crescendo muito, até porque aqui na Copa do Mundo minha categoria é a que mais tem atletas e baterias. Então vai chegar todo mundo no bolo, quem errar já não pega pódio", comentou o paratleta.
O apucaranense, também conhecido como Pantera Negra, representa o time de paracanoagem do Brasil na categoria VL3 (Usa braços, tronco e pernas na remada). Um bom resultado nesse Mundial aproxima Giovane de conquistar uma vaga nos Jogos Paralímpicos de Los Angeles 2028.
A final terá transmissão ao vivo pelo Sportv, canal fechado, e pela CazéTV, no YouTube.