Giovane Vieira recebe Moção de Aplausos no Polivalente

Da Redação

O Vereador Moisés Tavares fez a entrega da Moção de Aplausos para o atleta Giovane Vieira de Paula, nesta quarta-feira (29). De sua autoria, a Moção havia sido proposta dia 14 de maio, mas por conta da agenda do atleta, que estava viajando em competições, só pode ser entregue agora.

continua após publicidade .

A cerimônia, que foi realizada no Colégio Estadual Polivalente, onde Giovane Vieira estudou e iniciou sua carreira nos esportes, contou com a presença de professores que fizeram parte de sua história e o incentivaram desde o início, familiares, representantes do Núcleo Regional de Educação (NRE) e da Assembleia Legislativa do Paraná (ALEP).

Giovane compartilhou com os alunos do Colégio Polivalente e convidados sua história, deixando claro que o apoio e suporte de sua família, professores e amigos, foram essenciais chegar onde chegou.

continua após publicidade .

Giovanede Paula, aos 23 anos, é medalha de prata na paracanoagem na prova de 200m, categoria VL3, nos Jogos Paralímpicos de Tóquio (Japão) 2021.

Nascido em Apucarana, ele teve uma perna amputada ao cair de um trem em movimento, aos 11 anos. Depois disso, buscou no esporte o caminho para a recuperação, passando pelo atletismo e pela natação até conhecer a canoagem em Londrina, em 2015.