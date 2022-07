Giovane Vieira participa da solenidade de abertura dos JUP's; confira

Da Redação

Giovane participou da solenidade de abertura da fase municipal dos Jogos Escolares do Paraná (JEP's)

Depois da confirmação do Grupo Ginasloucos na solenidade de abertura da 61ª edição dos Jogos Universitários do Paraná (JUP's) que acontecerá no próximo sábado (16), às 19 horas, no Ginásio de Esportes José Antônio Basso, em Apucarana, quem também será destaque no evento é o apucaranense Giovane Vieira de Paula, medalhista de prata na categoria VL3 na paracanoagem nos Jogos Paralímpicos do Japão, em competição realizada em 2021.

No cerimonial no Lagoão, Giovane fará o acendimento da pira olímpica. No último mês de abril, ele também havia participado da solenidade de abertura da fase municipal dos Jogos Escolares do Paraná (JEP's), em Apucarana.

Os JUP's serão disputados até o dia 21 deste mês, com cerca de 2.500 pessoas, entre atletas, técnicos, dirigentes e equipe de arbitragem. São 17 estabelecimentos de ensino superior inscritos na competição.

O prefeito de Apucarana, Junior da Femac, disse que a abertura dos JUP´s será um grande show para os apucaranenses. “Estamos preparando uma festa bonita para toda a comunidade trazendo os Ginasloucos e o nosso campeão Giovane, além de outras atrações que serão apresentadas para as pessoas que comparecerem no Lagoão. Será uma semana intensa de muita movimentação na cidade com atletas universitários que competirão em 15 modalidades”, frisa o prefeito Junior da Femac.

O professor José Marcelino da Silva, o Grillo, Secretário Municipal de Esportes da Prefeitura, destaca que Apucarana está preparada para mais um evento importante do esporte paranaense. “Como tem acontecido nos últimos anos, Apucarana sediará mais uma competição dos Jogos Oficiais do Estado. Já realizamos as fases finais dos Jogos Abertos do Paraná, Jogos Escolares, dos Jogos da Juventude e Bom de Bola, todas disputadas com muito sucesso e, agora sediaremos os Jogos Universitários, competição de muita tradição e de alto nível técnico”.

Giovane, que será umas das atrações no cerimonial neste sábado (16), está em Ilha Comprida-SP, se preparando para duas competições importantes que acontecerão no mês de agosto: o Mundial e o Pan-Americano de Paracanoagem. Ambas as competições serão realizadas em Halifax, no Canadá, com o Campeonato Mundial sendo disputado de 3 a 7, enquanto o Pan-Americano ocorrerá de 10 a 12.

No último mês de março, o paratleta da Seleção Brasileira havia sido destaque na primeira etapa da Copa Brasil, realizada em Campo Grande-MS, conquistando a medalha de ouro na categoria VL3 na prova de 200m e ficando com a prata no caiaque KL3 também nos 200m.

Os JUP's serão disputados nas modalidades de atletismo, badminton, basquetebol, futsal, handebol, judô, karatê, natação paradesportiva, natação, taekwondo, tênis, tênis de mesa paradesportivo, tênis de mesa, voleibol e xadrez, todas pelos naipes masculino e feminino.

A competição tem o apoio da Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana, com patrocínio da Persis Internet.





