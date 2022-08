Giovane Vieira fica em sétimo no Mundial de paracanoagem

Da Redação

Apucaranense Giovane Vieira de Paula, de 24 anos, terminou em sétimo no Mundial do Canadá

O atleta de Apucarana Giovane Vieira de Paula, de 24 anos, terminou o Mundial de paracanoagem, em Halifax, no Canadá, na sétima colocação após fazer um tempo de 49s77 na prova do VL3 200m, que foi vencida pelo bicampeão mundial britânico Jack Eyers, com tempo de 47s13. A final aconteceu na manhã de sábado (6).

Giovane, também conhecido como Pantera Negra, conquistou a medalha de prata nos Jogos Paralímpicos de Tóquio, em 2021. No Mundial da Dinamarca, conquistou a quarta posição.

Brasil foi destaque no Mundial

Nas finais paralímpicas, Fernando Rufino e Igor Tofalini disputaram o primeiro lugar no pódio na prova do VL2 200m. Igor acabou ficando com o ouro ao fazer o tempo de 51s67. O bronze ficou com o português Norberto Mourão.

Na canoagem, Isaquias Queiroz disputou a prova C1 500m e, com tempo de tempo de 1min54s49, chegou à 13ª medalha em Mundiais deixando o romeno Catalin Chirila em segundo lugar.

A lista de brasileiros em finais paralímpicas teve ainda Adriana Azevedo, que entrou na briga por medalha no KL1 200m. Ela também ficou em sétimo lugar.

