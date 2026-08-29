Giovane Vieira fica em 5º no Mundial e se mantém líder do ranking da ICF

Apucaranense completou a final do VL3M200m em 47s47, na Polônia; Giovane encerra principal competição internacional do ano entre os melhores do mundo

O paratleta apucaranense Giovane Vieira de Paula conquistou o quinto lugar na final da categoria VL3M200m do Campeonato Mundial de Paracanoagem, disputado neste sábado (29), em Poznan, na Polônia. Ele completou o percurso em 47s47 e, segundo o próprio atleta, o resultado o mantém na liderança do ranking internacional da modalidade.

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A medalha de ouro da prova ficou com o chinês Yi Pu, que cravou 46s48, seguido pelo ucraniano Vladyslav Yepifanov, medalhista de prata com 46s76, e pelo britânico Stuart Wood, que garantiu o bronze com 46s95. O quarto lugar foi ocupado pelo uzbeque Turabek Nazarkulov, com 47s15. Outro brasileiro na disputa, Jean Carlos Panucci Benites, terminou na nona posição, com 50s34.

A trajetória de Giovane até a decisão foi marcada por bons resultados ao longo da competição. Na fase classificatória, disputada na quarta-feira (26), o apucaranense terminou sua bateria na segunda colocação, com o tempo de 50s37. O resultado garantiu a classificação para a semifinal.

Na semifinal, realizada na sexta-feira (28), Giovane foi o vencedor da prova, com 53s04, garantindo a classificação para a Final A. Na mesma disputa, Jean Carlos Panucci terminou em terceiro, com 55s70, e também avançou à decisão.

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Apesar de não ter subido ao pódio, Giovane avaliou positivamente o desempenho no Mundial. Em áudio enviado à reportagem, o atleta destacou que terminar entre os cinco melhores do mundo representa um resultado importante, principalmente pela pontuação obtida nas competições internacionais ao longo da temporada.

“Infelizmente eu não consegui subir no pódio, mas consegui ficar entre os cinco melhores do mundo. Isso é um ponto muito positivo para mim também”, afirmou.

Giovane também comemorou a posição no ranking internacional da Federação Internacional de Canoagem (ICF). Antes do Mundial, o brasileiro já aparecia na primeira colocação da classificação da categoria VL3 masculina, com 2.840 pontos.

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“Hoje, com o resultado que eu tenho no Campeonato Mundial e também com o tempo que eu venho tendo bons resultados, eu fico em primeiro no ranking. Então estou muito feliz com isso”, afirmou o apucaranense.

O novo sistema de ranking da ICF considera a regularidade dos atletas ao longo da temporada e tem importância no ciclo para os Jogos Paralímpicos de Los Angeles 2028. A Confederação Brasileira de Canoagem destaca que os resultados nas competições internacionais de 2026 são importantes para a construção do posicionamento mundial e para a disputa por vagas paralímpicas.

Ouro em Montreal

O Mundial encerra uma temporada de destaque para Giovane. Em julho, o apucaranense conquistou a medalha de ouro na etapa da Copa do Mundo de Paracanoagem realizada em Montreal, no Canadá. Ele venceu a final do VL3M200m com o tempo de 50s740 e somou 1.000 pontos no ranking da ICF.

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Com o fim do Mundial, Giovane retorna ao Brasil e já projeta a preparação para a próxima temporada.

“Agora vou voltar para casa e trabalhar cada vez mais pelas próximas competições do ano que vem”, afirmou.

A categoria VL3 faz parte do programa paralímpico, e Giovane está inserido no ciclo que tem como objetivo a classificação para os Jogos Paralímpicos de Los Angeles 2028. A própria Confederação Brasileira de Canoagem aponta o ranking internacional como um dos elementos importantes na corrida pelas vagas para a próxima edição dos Jogos.