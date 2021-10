Da Redação

Giovane Vieira é recebido por Jair Bolsonaro em Brasília

O apucaranense Giovane Vieira de Paula, medalha de prata na paracanoagem na prova de 200 m, categoria VL3, nos Jogos Paralímpicos de Tóquio 2021, foi recebido no Palácio do Planalto, em Brasília, pelo presidente Jair Bolsonaro, junto a outros atletas olímpicos e paraolímpicos, na tarde desta quarta-feira (6).

Também conhecido como Pantera Negra, o esportista recebeu recentes homenagens em Apucarana. Ao chegar no município, no último dia 25, Giovane desfilou no caminhão do Corpo de Bombeiros e ganhou um no Ginásio de Esportes Lagoão um grafite de sua chegada na prova final da paracanoagem em Tóquio, quando foi medalhista.