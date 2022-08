Giovane Vieira disputa Mundial de Paracanoagem no Canadá

Da Redação

Giovane Vieira durante treinamento em Londrina

O apucaranense Giovane Vieira de Paula, o ‘Pantera Negra’, de 24 anos, está no Canadá para o Campeonato Mundial de Paracanoagem. O torneio, que será na cidade de Halifax, terá início na próxima quinta-feira (4). O paratleta irá representar o Brasil na prova de 200 metros, pela categoria VL3 (atletas que usam braços, tronco e pernas na remada).

Giovane tenta repetir a conquista de 2021, quando levou dos Jogos Paralímpicos de Tóquio uma medalha de prata na modalidade. "Não tenho nenhuma medalha de campeonato mundial e estou numa expectativa de subir no pódio e ficar entre os três melhores no mundo", disse o paratleta.

O apucaranense convida os torcedores para acompanhar a competição, que terminará no domingo (7), pelo canal do YouTube Canoe Sprint. "Venho pedir para todos de Apucarana e Paraná que me deem energias positivas, a competição vai ser transmitida ao vivo, só tenho a agradecer a todos", convidou.

No último Mundial disputado pelo Pantera Negra, em Copenhague, na Dinamarca, ele terminou o campeonato na quarta colocação da semifinal.

