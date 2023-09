Giovane Vieira de Paula é destaque no Brasileiro de Paracanoagem em MG

O jovem apucaranense Giovane Vieira de Paula, 25 anos, que representa o Iate Clube de Londrina, foi destaque durante a realização do Campeonato Brasileiro Interclubes de Paracanoagem, que ocorreu nesse final de semana em Lagoa Santa-MG. Ele, que também é paratleta da Seleção Brasileira, conquistou duas medalhas, com uma de ouro e uma de prata.

Conhecido como Pantera Negra, Giovane conseguiu a primeira colocação na prova VL3 de 200m na canoa. Nessa prova, ele é tetracampeão nacional de forma consecutiva. Já na prova KL3 de 200m no caiaque, o apucaranense obteve a segunda posição. O vencedor foi Miqueias Rodrigues, de Curitiba.

“Esse é o resultado da minha dedicação na paracanoagem, estou muito feliz. Na próxima semana também vou representar o meu Brasil no Pan e no Sul-americano, então agora, partiu descansar um pouco, treinar e fazer bonito no próximo final de semana de novo”, disse Giovane.

As duas competições internacionais serão disputadas nos dias 29 e 30 de setembro e 1º de outubro também em Lagoa Santa-MG.

“Mais uma vez o Giovane deu show no Campeonato Brasileiro, mostrou que está em boa fase e que continua entre os melhores da paracanoagem nacional. Agora a nossa torcida é para que ele também consiga bons resultados no próximo final de semana nas competições internacionais”, destaca o prefeito Junior da Femac.

O Campeonato Brasileiro de Paracanoagem 2023, contou com a participação de 436 atletas representando 43 equipes de todo o Brasil.

Na classificação final dos clubes de paracanoagem, o primeiro lugar ficou com o Instituto Bombeiros de Responsabilidade Social (IBRES), com 49 pontos. O Iate Clube de Londrina foi o segundo colocado com 26 pontos, seguido pelo Clube de Remo Curitiba com 16.

Giovane é prata na canoa nos Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020; ouro no Sul-Americano 2018 na Argentina e ouro no Pan-Americano no Equador 2017. Ele ainda luta em busca da vaga para os Jogos Paralímpicos de Paris 2024.

