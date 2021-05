Giovane Vieira, atleta paraolímpico está no Papo TN

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

O atleta apucaranense Gionave Vieira, conhecido como ‘Pantera Negra’ é o entrevistado do Papo TN deste sábado (22). Membro da seleção brasileira paraolímpica de canoagem, ele é o primeiro atleta da cidade a conquistar uma vaga para os Jogos Olímpicos, que neste ano acontecem em Tóquio.

Giovane perdeu a perna em um acidente quando brincava com os amigos em um vagão de trem, em Apucarana, quando tinha 11 anos de idade. Mesmo com a amputação e os problemas familiares, o menino se dedicou aos estudos e ao esporte, e hoje é um atleta de destaque em nível mundial.

Ele conta estas e outras histórias de sua trajetória no programa que vai ao ar neste sábado, através do site e Facebook TNOnline, as 17h.