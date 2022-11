Ginástica Rítmica dos JAP´s movimenta o Complexo Estação Cidadania

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

As atividades iniciam nesta sexta-feira (11), a partir das 8 horas

Com a presença de atletas de nove cidades, Apucarana sediará nessa sexta-feira e no sábado (11 e 12/11), no Complexo Esportivo Estação Cidadania, no Parque Japira, a modalidade de ginástica rítmica (GR) pela segunda etapa da fase estadual dos Jogos Abertos do Paraná (JAP´s). A competição é promovida pelo Governo do Estado, por meio da Superintendência Geral do Esporte, com realização da Prefeitura de Apucarana.

continua após publicidade .

Vão competir neste final de semana atletas de Araucária, Campo Largo, Cascavel, Londrina, Maringá, Pato Branco, Pinhais, São José dos Pinhais e Toledo.

O professor José Marcelino da Silva, o Grillo, secretário municipal de Esportes, disse que Apucarana receberá as melhores ginastas do Estado. “Depois do sucesso da primeira etapa dos JAP´s realizada no último final de semana agora sediaremos a ginástica rítmica que terá a duração de dois dias em nosso município. Com certeza vamos ter aqui um belo espetáculo, numa competição que tem o incentivo do prefeito Junior da Femac”.

continua após publicidade .

As atividades iniciam nesta sexta-feira (11), a partir das 8 horas, com treinamento escalonado, com a competição começando às 14h10 nos aparelhos de arco e fita. No sábado (12), às 10 horas, acontecerá a competição de conjuntos também nos aparelhos de arco e fita.

A disputa da ginástica rítmica no ano passado também aconteceu na mesma praça esportiva em Apucarana. Naquela ocasião, pela classificação por conjuntos, Londrina ficou na primeira posição e Maringá obteve o segundo lugar. Já na classificação por equipes, o município de Toledo foi o campeão, seguido por Maringá e Cascavel. Porém, Maringá foi campeã geral da GR nos JAP´s, isso na soma das pontuações das provas de conjunto e individual.

Siga o TNOnline no Google News