Ginástica rítmica de Apucarana disputa o Torneio Elisabeth Laffranchi

A equipe de ginástica rítmica de Apucarana, comandada pela professora Neusa Maria da Silva, participará neste sábado (24/6), a partir das 8 horas, no Ginásio Municipal de Esportes do Moringão, em Londrina, de mais uma edição do Torneio Elisabeth Laffranchi. Paralelamente ao torneio, acontecerá o Campeonato Paranaense da modalidade.

Segundo a professora Neusa, a equipe de Apucarana disputará quatro categorias. “Vamos levar 30 atletas para Londrina, com alunas entre 6 a 16 anos de idade e competindo nas categorias mirim, pré-infantil, infantil e aberto. Essa será a nossa segunda participação no torneio, que é uma das principais competições do Paraná e destacando que muitas das nossas ginastas farão as suas estreias num evento oficial”, frisa a professora Neusa.

O professor Tom Barros, secretário municipal de Esportes de Apucarana, disse que a competição em Londrina será a primeira da temporada para as apucaranenses. “O torneio neste sábado servirá de preparação para o festival em outubro no Ginásio do Lagoão e para o Campeonato Paranaense de Conjuntos que está marcado para o mesmo mês em Pato Branco. Hoje são mais de 300 atletas que treinam durante a semana no Lagoão, com a modalidade contando com o incentivo do prefeito Junior da Femac”, destaca Tom Barros.

O Torneio Elisabeth Laffranchi de 2022 foi realizado no Ginásio de Esportes Mateus Romera, em Arapongas, e teve a presença de 13 equipes. Na ocasião, a equipe de Apucarana foi representada por 27 ginastas, com todas sendo premiadas com medalhas.

A competição neste sábado (24/6) é promovida pela Federação Paranaense de Ginástica Rítmica (FPGR), organizada pela Acethac e tem o apoio da Prefeitura de Londrina e da Fundação de Esportes do Município.

