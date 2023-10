Ginastas apucaranenses conquistam bronze no Torneio Paraná

As atletas apucaranenses Maria Eduarda Ferreira, Laura Moreti e Marina Machado conquistaram nesse final de semana em Pato Branco, a medalha de bronze na categoria trio pré-infantil, no aparelho bola (nível 3), durante o Torneio Paraná de Ginástica Rítmica. Ao mesmo tempo, foi realizado o Campeonato Paranaense de Conjuntos. As disputas aconteceram no ginásio do Colégio Nossa Senhora das Graças, com a presença de 17 equipes de 14 diferentes municípios do Estado, totalizando 230 ginastas das categorias pré-infantil, infantil, infanto-juvenil, juvenil e adulto.

A professora Neusa Maria da Silva, da equipe de ginástica rítmica da Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana, voltou satisfeita com o resultado. “Conseguimos uma medalha no Torneio Paraná e terminamos entre as melhores colocadas no Campeonato Paranaense de Conjuntos. Agradeço ao apoio do prefeito Junior da Femac e ao Conselho Municipal de Esportes, mostrando que a ginástica rítmica de Apucarana está evoluindo a cada ano”, disse a professora Neusa.

No Paranaense de Conjuntos, Apucarana obteve a quinta colocação na categoria mãos livres, pré-infantil (nível 3), com as atletas recebendo medalhas de participação. Em Pato Branco, o município ainda foi representado pelas ginastas Júlia Guerato, Marina Carvalho, Paola, Pietra, Tainá, Rafaela e Maria Eduarda da Silva.

“O Campeonato Paranaense foi muito forte, pois foram selecionadas ginastas para o Brasileiro. Estamos orgulhosos pelo resultado das apucaranenses que tiveram apenas dois meses de preparação para a competição em Pato Branco”, destaca o professor Tom Barros, secretário municipal de Esportes de Apucarana.

No Paranaense também competiram atletas de Maringá, Londrina, São José dos Pinhais, Toledo, Goioerê, Umuarama, Curitiba, Pinhais, Campo Largo, Marechal Cândido Rondon, Araucária, Cascavel e Pato Branco.

A competição no Sudoeste do Estado foi promovida pela Federação Paranaense de Ginástica, com a organização do Instituto Theóphilo Petrycoski e com o apoio da Prefeitura de Pato Branco e da Confederação de Clubes.

EM APUCARANA – No dia 28 de outubro, a partir das 14 horas, no Ginásio de Esportes José Antônio Basso (Lagoão) ocorrerá a 4ª edição do Festival de Ginástica Rítmica, evento que terá a presença de mais de 300 atletas de Apucarana e região.

