Ginásio do Lagoão sedia Campeonato de Cross Training

Com a presença de 210 atletas de várias cidades do Estado, o Ginásio Municipal de Esportes José Antônio Basso (Lagoão), em Apucarana, sediou neste sábado (23) e domingo (24), a 8ª edição do Velho Oeste Games – Campeonato de Cross Training. As sete primeiras edições haviam acontecido em Toledo, oeste do Estado do Paraná, com Apucarana realizando esse campeonato pela primeira vez.

A competição foi disputada pelas categorias iniciante, amador, fitness, duplas, intermediária, trio misto e livre (masculino e feminino).

A equipe da Mahi Cross, de Apucarana, com o comando do professor Rodrigo Dias Barreto, conseguiu bons resultados na competição do final de semana. Segundo ele, a equipe obteve a segunda posição no trio livre e no fitness duplas (feminino), quinto lugar na categoria de dupla masculina e a sétima colocação no amador trio livre. “Foi um evento maravilhoso, inédito na cidade e que reuniu os melhores atletas do Estado em diversas categorias. O sucesso foi tão grande que já estamos pensando na próxima edição que acontecerá no ano que vem”, frisa Barreto.

Mais duas equipes da região competiram no Ginásio de Esportes Lagoão: Vulcano/Apucarana e Black Falcon/Arapongas. A primeira equipe ficou em quarto lugar na categoria amador trio livre e a agremiação araponguense obteve a terceira posição na categoria amador masculino livre.

O secretário municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana, professor José Marcelino da Silva, o Grillo, destaca que a competição foi muito movimentada. “Pela primeira vez o Lagoão sediou um campeonato de cross training, com destaque para os atletas apucaranenses que conseguiram boas colocações em suas categorias, com o evento tendo o incentivo do prefeito Junior da Femac”.

Participaram ainda atletas das cidades de Foz do Iguaçu, Cascavel, Mandaguari, Mandaguaçu, Londrina, Maringá, Guarapuava, Dois Vizinhos, entre outras.

O campeonato foi promovido pela Toledo Cross, em parceria com a Mahi Cross, e com o total apoio da Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana.





Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.