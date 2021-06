Gestantes e puérperas recebem vacina da Pfizer nesta quarta

Continua após publicidade

Nesta quarta-feira (2), as gestantes e as puérperas vão receber a vacina da Pfizer em Apucarana. Também amanhã será a vez de pessoas de 85 a 89 anos e profissionais de saúde com 50 anos ou mais serem imunizadas com a segunda dose da Astrazeneca.

A carteirinha de vacinação da faixa etária de 85 a 89 anos tem a segunda dose agendada justamente para o dia 2 de junho. “Também pode se vacinar amanhã a pessoa de qualquer outra idade que tenha a 2ª dose da Astrazeneca marcada para o dia 2 junho”, observa Junior da Femac.

A imunização com vacina da Pfizer amanhã é destinada às gestantes com 18 anos ou mais, com gestação de risco intermediário e alto risco, além das puérperas (mães que tiveram filhos há menos de 45 dias). Elas devem apresentar o cartão do SUS ou CPF e documento com foto e ainda a carteirinha da gestante ou laudo médico original que ficará retido no local da vacinação.

Os dois grupos que receberão a segunda dose da Astrazeneca amanhã, além cartão do SUS ou CPF e documento com foto, é necessário apresentar a carteirinha onde consta o recebimento da segunda dose.“ Todos que tomaram a vacina da gripe deve esperar 14 dias para receber a vacina da Covid”, orienta o diretor-presidente da Autarquia Municipal de Saúde, Roberto Kaneta.

A vacinação contra a Covid é realizada no Complexo Esportivo Lagoão, pelo sistema drive-thru e dentro do ginásio para quem chega a pé, de 8h30 às 17 horas. O prefeito Junior da Femac explica que as etapas de imunização da Covid o município seguem a nota técnica 467/2021 do Ministério da Saúde e a Linha de Atenção Materno Infantil da SESA/PR.